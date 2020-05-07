Экономика
Право.руКабмин обсудил третий пакет антикризисных мер
Путин поручил разработать третий пакет мер поддержки экономики и граждан Росавтодору из резервного фонда правительства планируется выделить 6,85 млн руб. в 2020 году на программу по проектированию и капитальному ремонту 166 км автомобильных дорог в Крыму, включая улично-дорожную сеть муниципалитетов полуострова.
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Общество
Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы
Lenta.ru вчера в 23:59
Происшествия
В ДНР заявили об обстреле населенного пункта силовиками
Украинские силовики в четверг обстреляли населенный пункт Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, ранения получили пять человек, в том числе два подростка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 08:00
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Политика
Грузия готовится принимать иностранных туристов с 1 июля
Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему иностранных граждан.
Коммерсантъ 07:51
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Происшествия
В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие
На химическом предприятии LG Polymers рядом c городом Вишакхапатнам на востоке Индии произошла утечка газа.
Коммерсантъ 03:59
Политика
Путин призвал «не перегибать палку» с профилактическими мерами
Глава государства отметил, что после спада эпидемии необходимо провести серьезный анализ санитарных и профилактических мер во всех отраслях, в том числе и на транспорте.
ФАН 08:12
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Общество
Онищенко: коронавирус уже «выдыхается»
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал "выдыхаться".
Газета.Ru 01:17
Общество
Собянин ввел обязательное ношение масок
1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавируса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом.
Lenta.ru 05:47
Транспорт
Минтранс: пассажиропоток на всех видах транспорта в РФ упал на 70-95%
Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что пассажиропоток на всех видах транспорта в России в апреле упал на 70-95%.
РЕН ТВ 08:04
Происшествия
МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
Ведомости 03:38
Гаджеты
Компания MediaTek представила флагманский чип MediaTek Dimensity 1000+
Компания MediaTek официально представила процессор MediaTek Dimensity 1000+, которым будут оснащаться многие 5G-флагманы 2020 года.
ITZine.ru 07:57
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Общество
67 новых заболевших коронавирусом выявлено в Самарской области
Сегодня оперштаб сообщил ещё о 67 заражённых коронавирусом, это жители Самары 21 человек,Тольятти 14 человек,Сызрань 9 человек,Ставропольский район 5 человек,Волжский и Сызранские районы-по 4 человека,Красноармейский район 3 человека, Кинель, Новокуйбышевск по 2 человека, Кошкинский район и Приволжский районы по одному заболевшему.
Похвистнево-Информ 07:45
Общество
Собянин: с 12 числа в Москве заработают все промпредприятия
C 12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия, благодаря чему на работу смогут выйти около полумиллиона жителей города.
Вести.Ru вчера в 09:36
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал нефть по $100 через 18 месяцев
Председатель и генеральный директор Orascom Investment Holding Нагиб Савирис в интервью CNBC заявил, что падение нефтяных цен "расчетливой попыткой" убить сланцевую индустрию США.
Вести.Ru 00:58
Политика
Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года
Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК вчера в 08:34
Политика
В Польше отменены президентские выборы
Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся, сообщили лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Говин.
Международная жизнь 04:09
Экономика
ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
Происшествия
Во Владикавказе задержаны 40 протестующих-рецидивистов
Около 40 рецидивистов, участвовавших в несанкционированной акции протеста против режима самоизоляции во Владикавказе, задержаны полицией.
Известия 07:41
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Общество
Прокуратура требует возбудить дело за фейк о «чипировании» людей
Прокуратура Москвы просит следственные органы возбудить уголовное дело за распространение фейков о том, что коронавирус создан искусственно для массового чипирования людей, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:58
Общество
Оперштаб Кубани назвал фейком сообщения о снятии карантина
Многие жители региона стали получать пересылаемые сообщения о поэтапном снятии ограничений в регионе с указанием конкретных дат.
Sochi.com 06:31
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Здоровье
Путин установил страховые выплаты борющимся с коронавирусом врачам
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий в виде единовременной страховой выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом.
BFM.ru 01:12
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35