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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства.В источнике
С чего всё началось
Известия

Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты

Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина. Средства Минтруд должен будет направить регионам.
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Газета.Ru

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Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные выплаты семьям с детьми

Телеканал 360°19:18
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Кабмин РФ обсудит выделение средств из резервного фонда на детские выплаты

News.ru19:22
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Власти РФ обсудят вопрос ежемесячных выплат детям от трех до семи лет

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Кабмин обсудит изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ в 2020 году в регионах

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