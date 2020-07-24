Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Смотрите также
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Милонов предложил вернуть в паспорта россиян отметку о национальности
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В соборе Святой Софии начался первый за 86 лет намаз
Жена Буйнова рассказала о самочувствии певца после операции
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале
Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице
Создан дрон, способный летать как птица и зависать на одном месте
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Дегтярев решил покинуть Хабаровск на время митингов
В теле скончавшихся от коронавируса обнаружили изменения
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
«Урал» объявил о расставании с Павлом Погребняком
В России назревает потребительский кризис
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
В России назвали сроки массовой вакцинации населения от коронавируса
Семья Жанны Фриске отсудила у Шепелева 7 млн рублей
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале
Кремль опроверг организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа
ЦИК одобрил голосование на сентябрьских выборах с 11 по 13 сентября
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Утверждена структура календаря РПЛ на следующий сезон
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Матвиенко призвала наказать виновных в разливе топлива в Норильске
Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
В соборе Святой Софии начался первый за 86 лет намаз
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства.В источнике
С чего всё началось
Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты
Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина. Средства Минтруд должен будет направить регионам.
Известия18:14
Подробнее о событии