Общество

Газета.RuГазета.RuКабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства.
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с чего всё началось

Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты

Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина. Средства Минтруд должен будет направить регионам.
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Власти РФ обсудят вопрос ежемесячных выплат детям от трех до семи лет

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Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

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Общество

Летальность от коронавируса в России составила 1,62%

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявляет, что смертность от коронавируса в России составляет 1,62% от числа заболевших, по его словам, это один из самых низких показателей в мире.
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Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

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Шоу-бизнес

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Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
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Милонов предложил вернуть в паспорта россиян отметку о национальности

Гражданам России могут предложить добровольно отмечать свою национальность в паспорте.
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Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд

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Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
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США дали Китаю 72 часа на закрытие консульства в Хьюстоне

Ранее Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
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В распоряжении пользователей одного из хакерских форумов оказались данные 600 000 российских пользователей сервисов Avito и «Юла» в которых указаны их адреса и номера телефонов.
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В Татарстане выросло число вирусных пневмоний

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Фотография порадовала поклонников 25-летней модели.
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Джеймс Кэмерон уже восхищен тем, каким получается «Аватар 2»

В интервью Toronto Sun режиссер не скрывает радости от того, что фильм получается соответствующим задуманному: Я работаю с кадрами со съемок каждый день.
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Аксенов оценил в 1 млн число туристов в Крыму после открытия сезона

С начала июля Крым принял 1 млн отдыхающих, загрузка отелей на Южном берегу составила 95%.
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Российские моряки массово заразились коронавирусом в Пусане

Российские моряки массово заразились коронавирусом в южнокорейском Пусане. Инфицировано 32 человека, сообщает «Российская газета».
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