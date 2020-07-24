Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина. Средства Минтруд должен будет направить регионам.

с чего всё началось

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства.

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