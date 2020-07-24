Общество

Газета.RuГазета.RuКабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства.
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с чего всё началось

Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты

Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина. Средства Минтруд должен будет направить регионам.
Известиявчера в 18:14

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Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

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Телеканал 360°вчера в 19:18

Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты

Известиявчера в 18:14

Власти РФ обсудят вопрос ежемесячных выплат детям от трех до семи лет

Народные новостивчера в 21:12
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Общество

В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
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РФ с 1 августа возобновит авиасообщения с тремя странами

Москва, 24 июля 2020, 13:38 — REGNUM Международное авиационное сообщение с 1 августа будет восстановлено с тремя государствами.
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Общество

В Челябинской области режим ограничений продлили до 9 августа

Губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области.
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Общество

СК подтвердил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной

В свою очередь сенатор заявила агентству, что направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой о проведении проверки по факту распространения информации о наличии у нее двойного гражданства еще в середине января.
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Общество

Матвиенко призвала наказать виновных в разливе топлива в Норильске

Совфед обратится в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы было проведено разбирательство о причинах и виновных в ЧП с разливом нефтепродуктов в Норильске, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты.
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Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
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Ghost of Tsushima поставила рекорд продаж в рознице Японии

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Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
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Зеленский прибыл на границу с ЛНР и назвал условие прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс и назвал условие прекращения огня в регионе, которое должно наступить с 27 июля.
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Присвоение звания генерал-майора национальной гвардии главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову никак не связано с санкциями, введенными в отношении него со стороны США, заявил в пятницу, 24 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало уехал из страны в Россию

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, который собирался участвовать в президентских выборах, уехал из страны в Россию.
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В России предложили способы остановить рост цен на бензин

Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
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Компания BMW представила лимитированную серию внедорожника BMW X7

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В России стартовали продажи Huawei P40 Pro+ с лучшей камерой 2020 года

В России 24 июля стартовали продажи Huawei P40 Pro+. Смартфон получил самую мощную камеру среди представленных в 2020 году.
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ЕС согласовал выделение помощи Украине в размере 1,2 млрд евро

Евросоюз и Украина подписали меморандум, согласно которому страна получит макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд.
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Мишустин: Регионам выделят 20 млрд рублей на пособия по безработице

Russian Government / via Globallookpress.com Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин сообщил, что правительство намерено выделить регионам 20 миллиардов рублей для борьбы с безработицей и выплаты пособий.
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«Спартак» и «Локомотив» устроили дерби в соцсетях

Футбольные клубы "Спартак" и "Локомотив" устроили перепалку в Twitter.
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Погребинский назвал вероятного преемника Зеленского

Погребинский заявил, что если Зеленский добровольно сложит свои полномочия, то его сменщиком станет спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.
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В Интернет выложили данные о 600 тыс. пользователях Avito и «Юлы»

В свободном доступе в Интернете появились базы с личными данными около 600 тыс. пользователей сайтов объявлений Avito и «Юла».
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Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
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Смольный посоветовал сократить рабочий день из-за репетиции парада ВМФ

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В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле

Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
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Корейский автопроизводитель представил первые изображения компактного кроссовера Sonet.
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Создатель российской вакцины от COVID перечислил жалобы добровольцев

Один из создателей отечественной вакцины против коронавируса Денис Логунов в интервью для издания Meduza перечислил симптомы пациентов, испытавших на себе препарат.
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«Мстители»: Людей Икс нашли в одном из фильмов киновселенной Marvel

Кадры из фильма «Мстители: Финал» с англоязычными субтитрами Вероятнее всего, речь идёт о мутантах из числа Людей Икс – именно за ними ведёт наблюдение организация «ЩИТ».
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Володин призвал власти Саратова увеличить срок гарантии в строительных работах

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Минтруд разрешит покупать одежду и товары для школьников на соцпомощь

Согласно проекту, получатели государственной помощи смогут приобретать одежду, обувь, а также приобретать товары и услуги дошкольного и школьного образования.
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