Общество

Газета.RuГазета.RuКабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства.
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Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты

Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина. Средства Минтруд должен будет направить регионам.
Известия23 июля в 18:14

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Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

РИА Новостивчера в 03:39

Правительство выделит средства на детские выплаты

News.ruвчера в 04:07

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Газета.Ru24 июля в 03:56

Правительство одобрило выделение средств на детские выплаты

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Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные выплаты семьям с детьми

Телеканал 360°23 июля в 19:18

Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты

Известия23 июля в 18:14

Правительство России обсудит выделение средств для ежемесячных детских выплат

ПРАЙМ23 июля в 17:21
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Политика

Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»

Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
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Общество

Общее число случаев коронавируса в мире превысило 16 млн

В общей сложности, в мире зафиксировано 16 046 986 случаев заражения коронавирусом, из которых 4 178 021 — в США.
Известия 01:34
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Происшествия

Экс-губернатору Хабаровского края утвердили обвинение

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 млн рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова - в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
SakhaNews 23 июля в 16:48
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Политика

Дегтярёв выступил за открытый процесс по делу Фургала

НТВ 00:43
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Общество

В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом

РИА Новости вчера в 17:46
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Происшествия

В Екатеринбурге блогеры перекрыли улицу ради шумной вечеринки

Вчера, 25 июля, в Екатеринбурге блогеры устроили шумную новогоднюю вечеринку.
Уральский меридиан 00:06
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Общество

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
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Здоровье

На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение чумой

В сомоне Улиастай провинции Завхан на западе Монголии ввели на неопределенный срок карантин после подозрения на заражение бубонной чумой у местного жителя, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 00:32
Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
24
Общество

В Кузбассе выявили 68 новых носителей коронавируса

REGNUM 24 июля в 00:42
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Политика

МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 12:44
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Общество

Морской парад в честь Дня ВМФ состоялся во Владивостоке

Во Владивостоке прошел парад военных кораблей в честь Дня Военно-морского флота России.
РБК вчера в 22:37
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Общество

В Сети возмутились заявлением Минфина об изъятии банковских вкладов

Люди ссылались на 90-е годы, что власти до сих пор не компенсировали обесцененные вклады.
Evo-rus.com 01:25
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Политика

ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре

Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила провести трехдневное голосование на выборах в сентябре.
Газета.Ru 24 июля в 07:06
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Здоровье

Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
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Происшествия

В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка

Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС вчера в 13:47
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Гаджеты

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

В общении с журналистами агентства «Прайм» Куканов рассказал, что самый популярный миф это необходимость разрядки батареи до нуля и зарядки на 100%.
Astera вчера в 08:12
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Общество

Ученые оценили вероятность заражения коронавирусом в самолете

Исследование показало, что самый большой риск заразиться коронавирусом в самолете существует в момент посадки и высадки пассажиров.
iReactor вчера в 13:31
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 24 июля в 06:45
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Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
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Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 24 июля в 03:18
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Происшествия

Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы

Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 24 июля в 12:07
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Авто

Как создавались первые российские спорткары Marussia

На премьере спорткара было объявлено, что один автомобиль будет стоить 90 000 — 95 000 евро, а среди зрителей оказались люди, готовые купить Marussia.
RuNews24.ru 01:53
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Футбол

Эксперт считает, что «Зенит» выиграл Кубок из-за судейской ошибки

Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что пенальти, который решил судьбу матча финала Кубка России между «Зенитом» и «Химками», был назначен ошибочно.
Свободная Пресса вчера в 12:44
Гаджеты

Возможная дата презентации нового iPhone 12 названа

Evo-rus.com 01:42
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Происшествия

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция.
РИА Новости 02:01
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Происшествия

Спасение затонувшего в Керченском проливе БТР попало на видео

Очевидцы сняли на видео спасение бронетранспортера, затонувшего в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 05:54
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Общество

Тысячи людей вышли в Израиле на демонстрации против премьер-министра

Возле официальной резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме собрались более 5000 людей, сообщает 25 июля газета The Times of Israel.
ИА Красная Весна вчера в 15:36
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Шоу-бизнес

Татьяна Толстая уничижительно отозвалась о Собчак

В своем новом интервью известная писательница прошлась по личности Ксении Собчак. С Собчак Татьяна Толстая пересекалась нечасто.
Uznayvse.ru 24 июля в 19:58
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Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Газета.Ru вчера в 09:26
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