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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства.В источнике
С чего всё началось
Известия

Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты

С апреля по июнь выплаты по 5 тыс. рублей на каждого ребенка получили семьи с детьми до трех лет. Также семьям направили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет.
Известия18:14
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RT на русском

В Госдуме оценили необходимость допмер поддержки для семей с маленькими детьми

RT на русском09:59
ФАН

Юрист Соловьев оценил возможность выделения семьям новых выплат на детей

ФАН05:13
Известия

Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты

Известия18:14
News.ru

Кабмин РФ обсудит выделение средств из резервного фонда на детские выплаты

News.ru19:22
Телеканал 360°

Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные выплаты семьям с детьми

Телеканал 360°19:18
Народные новости

Власти РФ обсудят вопрос ежемесячных выплат детям от трех до семи лет

Народные новости21:12
ПРАЙМ

Кабмин обсудит изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ в 2020 году в регионах

ПРАЙМ17:27
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В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии

RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
РИА Новости04:57
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Продажи Ghost Of Tsushima в Японии превзошли ожидания Sony

Издание отмечает, что ранее Япония показывала себя как менее ёмкий рынок консольных видеоигр, в отличие от рынков ЕС и США, поскольку в этой стране лучше продаются игры для мобильных платформ. https: / / twitter.com / PlayStation_jp / status / 1285801898054844416 Релиз Ghost Of Tsushima состоялся 17 июля 2020 года, разработкой игры занималась студия из США Sucker Punch Productions.
REGNUM22 июля в 16:46

В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право.
Военное деловчера в 04:40
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Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru02:25
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«Роскосмос» сообщил о проблемах при стыковке «Прогресса» с МКС

Трудности возникли накануне во время стыковки грузового корабля "Прогресс МС-15" с российским сегментом Международной космической станции, однако они не помешали проведению стыковки в автоматическом режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новости10:21
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Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище в Москве заменили голову

Новую голову приставили памятнику советскому поэту и актеру Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище в Москве, 24 июля сообщается на сайте радиостанции «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна09:56
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Ученые выяснили, что водоросли помогают от коронавируса лучше лекарств

Американские и корейские ученые выяснили, что гепарин, входящий в состав морских водорослей блокирует новый коронавирус лучше, чем ремдесивир — главный препарат от COVID-19, применяемый в США.
РИА Новости11:11
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru11:51
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