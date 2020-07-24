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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства.В источнике
С чего всё началось
Известия

Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты

С апреля по июнь выплаты по 5 тыс. рублей на каждого ребенка получили семьи с детьми до трех лет. Также семьям направили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет.
Известия18:14
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RT на русском

В Госдуме оценили необходимость допмер поддержки для семей с маленькими детьми

RT на русском09:59
Телеканал 360°

Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные выплаты семьям с детьми

Телеканал 360°19:18
Народные новости

Власти РФ обсудят вопрос ежемесячных выплат детям от трех до семи лет

Народные новости21:12
News.ru

Кабмин РФ обсудит выделение средств из резервного фонда на детские выплаты

News.ru19:22
ФАН

Юрист Соловьев оценил возможность выделения семьям новых выплат на детей

ФАН05:13
Известия

Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты

Известия18:14
ПРАЙМ

Кабмин обсудит изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ в 2020 году в регионах

ПРАЙМ17:27
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В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право.
Военное деловчера в 04:40
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Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг

Поединок между Емельяненко и Исмаиловым пройдет 24 июля в Сочи в рамках турнира АСА 107, который проводит организация Absolut Championship Akhmat.Несмотря на все старания организаторов бой пройдет без зрителей.
Российская газетавчера в 04:02
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Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность

Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM17:04
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Продажи Ghost Of Tsushima в Японии превзошли ожидания Sony

Издание отмечает, что ранее Япония показывала себя как менее ёмкий рынок консольных видеоигр, в отличие от рынков ЕС и США, поскольку в этой стране лучше продаются игры для мобильных платформ. https: / / twitter.com / PlayStation_jp / status / 1285801898054844416 Релиз Ghost Of Tsushima состоялся 17 июля 2020 года, разработкой игры занималась студия из США Sucker Punch Productions.
REGNUM22 июля в 16:46
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Дальнейшее снижение возможно^^^ Банк России сообщил, что оставляет за собой право "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях" с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Газета.Ru09:24
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