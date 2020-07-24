С апреля по июнь выплаты по 5 тыс. рублей на каждого ребенка получили семьи с детьми до трех лет. Также семьям направили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет.

с чего всё началось

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства.

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