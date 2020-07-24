Общество

Газета.RuГазета.RuКабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства.
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с чего всё началось

Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты

Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина. Средства Минтруд должен будет направить регионам.
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Правительство России обсудит выделение средств для ежемесячных детских выплат

ПРАЙМ23 июля в 17:21
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ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам

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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

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Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт

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Стало известно о давлении США на европейских подрядчиков «Северного потока-2»

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Открытие рынка газа на Украине обернется резким повышением тарифов

Поскольку рынок и маленькая цена понятия несовместимые, ничем хорошим для жителей Украины нововведения не обернутся: зимой цена за тысячу кубометров может достигнуть 10 тысяч гривен.
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В Амурской области скончалась медсестра с коронавирусом

Первым погибшим среди заболевших коронавирусом медиков в Приамурье стал врач-кардиолог Благовещенской станции скорой помощи Андрей Котенков - его не стало в начале месяца.
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Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
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