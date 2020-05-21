Финансы
ПРАЙМКабмин обсудит выделение дотаций для компенсации снижения доходов бюджетов регионов
Правительство России в четверг обсудит выделение Минфину из резервного фонда дотаций для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты регионов РФ, сообщила пресс-служба кабмина.
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Правительство РФ одобрило дотирование регионов из средств Резервного фонда
ИА Красная Веснавчера в 03:39
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:52, Ашберн
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США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
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В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса
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В «Роснефти» считают, что заголовок одного из материалов РБК, посвященный рязанскому частному охранному предприятию, нанес ущерб госкорпорации в размере 43 млрд рублей.
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19 сотрудников Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина заразились коронавирусом, пишет ТАСС.
Газета.Ru 05:34
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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости 03:57
Экономика
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Инвесторы уходят из рисковых активов Международные инвесторы на время охладели к рисковым активам.
Коммерсантъ 22 мая в 15:02
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Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
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Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Общество
В России за сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19
В последний раз наибольшее число смертельных случаев за сутки в России регистрировали 22 мая, когда в стране умерли 150 заразившихся коронавирусом человек.
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RT на русском 05:40
Армия и оружие
Бомбардировщики США демонстративно пролетели рядом с Курилами
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Военное дело 02:57
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В Петербурге подтверждено 20 новых смертей от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:13
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Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
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В китайской социальной сети Weibo просочилась пара изображений, которые раскрывают дизайн и некоторые характеристики нового смартфона Oppo Reno 4.
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Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
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