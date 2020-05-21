Финансы

ПРАЙМПРАЙМКабмин обсудит выделение дотаций для компенсации снижения доходов бюджетов регионов

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Правительство России в четверг обсудит выделение Минфину из резервного фонда дотаций для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты регионов РФ, сообщила пресс-служба кабмина.
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Правительство РФ одобрило дотирование регионов из средств Резервного фонда

ИА Красная Веснавчера в 03:39

Кабмин обсудит выделение дотаций для компенсации снижения доходов бюджетов регионов

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