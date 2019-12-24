Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка

В правительстве обсуждается выход Банка России из капитала Сбербанка. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. Подробностей обсуждения Силуанов не привел.
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Эльвира Набиуллина
То, что касается дискуссии о продаже Сбербанка правительству, переговоры идут, решение окончательное не принято.
— Эльвира Набиуллина, российский политикИзвестия 07:15

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