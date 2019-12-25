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Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, тема обсуждается, потому что «финансовый регулятор, по идее, не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает».

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