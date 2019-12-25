Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка

Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, тема обсуждается, потому что «финансовый регулятор, по идее, не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает».
Читать в источнике
Комментировать63
Эльвира Набиуллина
То, что касается дискуссии о продаже Сбербанка правительству, переговоры идут, решение окончательное не принято.
— Эльвира Набиуллина, российский политикИзвестия 07:15

Подробнее о событии

СМИ: Кабмин может выкупить акции Сбербанка у ЦБ за счет ФНБ, но средства в бюджет вернет

ПРАЙМ09:53

Песков: вопрос о возможности выхода ЦБ из капитала Сбербанка лежит в компетенции кабмина

ТАСС05:08

Reuters узнал о планах использовать ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке

РБК09:57

Набиуллина предложила правительству купить долю ЦБ в Сбербанке

Ведомости06:48

ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно

Коммерсантъ08:44

Для выкупа Сбербанка у ЦБ могут использовать деньги из Фонда национального благосостояния

Forbes09:14

Силуанов подтвердил дискуссию об изменении схемы владения Сбербанком

Интерфаксвчера в 12:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Политика

Путин раскритиковал доклад Гордеева

Президент РФ Владимир Путин остался недоволен докладом зампредседателя правительства Алексея Гордеева, отметив, что в нем не было практического результата.
РИА Новости 09:52
Происшествия

Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

Вести.Ru 05:24
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Происшествия

Момент смертельной аварии в Петербурге попал на видео

Автомобиль на высокой скорости врезался в дерево, водитель и пассажир погибли на месте. В Сети было опубликовано видео с моментом аварии.
Радио Sputnik 07:39
Здоровье

Врач рассказала о правилах лечения насморка

Если ринит не прошел за 4-5 дней, то следует обратиться к врачам, так как где-то на пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную, которая приводит к осложнениям.
ToDay News Ufa вчера в 08:52
Общество

В Волгограде вспомнили погибших в Афганистане

Высота 102 08:51
Технологии

МТС разработал умную колонку с голосовым помощником «Марвином»

МТС разработал собственную умную колонку с голосовым помощником по имени Марвин и системой управления умным домом.
Афиша Daily 06:02
Общество

Путин призвал продолжить работать над снижением ставки по ипотеке

Российский лидер просил Министерство финансов, Центробанк России и профильные ведомства «самым внимательным образом» следить за ставками по ипотеки.
Комсомольская правда 10:42
Транспорт

Первый поезд из Петербурга прибыл в Севастополь

Первый пассажирский поезд, который отправился из Санкт-Петербурга в Крым 23 декабря, в среду, 25 декабря прибыл на конечную станцию следования - Севастополь.
Газета.Ru 01:33
Фигурное катание

Навка: Загитова двое суток не спит и не ест

Олимпийская чемпионка - 2006 Татьяна Навка поведала о подготовки Алины Загитовой к премьере ледового шоу "Спящая красавица".
Газета.Ru 11:00
Общество

Россия может обойти санкции США против «Северного потока-2»

Антироссийские санкции США, которые распространяются и на других участников строительства газопровода "Северный поток-2", можно обойти, используя мощности трубопровода Eugal, считают эксперты.
Pravda.Ru вчера в 05:27
Происшествия

В Новгороде подростка убили после отказа полицейских его искать

СКР начал расследование уголовного дела против двух полицейских, которые отказались принимать заявление о пропаже подростка, пишет «МК».
Ореанда-Новости 08:05
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
RT на русском 09:56
Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
RT на русском вчера в 18:02
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 09:47
Экономика

Самозанятые с января заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

Самозанятые с начала текущего года заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов с заявленного суммарного дохода в 40,4 миллиарда рублей, рассказал журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин.
РИА Новости 23 декабря в 09:37
Политика

В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»

Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
РИА Новости 09:23
Происшествия

В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий

РБК 10:15
Общество

Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках

Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
РБК 09:56
Кино

Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам

Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.
Газета.Ru 09:58
Гаджеты

Sony не справляется со спросом на сенсоры камер

Мода на смартфоны с несколькими мощными камерами приводит к тому, что японский производитель вынужден работать без выходных и заранее приносить извинения за возможный срыв сроков.
IT-World 07:15
Происшествия

Бывшего сотрудника ОМВД РФ приговорили к пожизненному сроку

Бывший участковый уполномоченный ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга Сергей Крохин приговорен к пожизненному лишению свободы за совершение мошенничеств и убийство шести человек.
ЛОТ 09:48
Футбол

Карьера Обухова = борьба. Пережил игнор Аленичева, занимал 200k у Кутепова, прорвался в РПЛ в 27 и мечтает о «Спартаке»

В последних шести матчах «Тамбов» набрал 13 очков и поднялся с 16-го места на 11-е, а одним из героев стремительного восхождения стал 27-летний Владимир Обухов – 5 мячей и 2 ассиста.
Sports.ru 03:03
Происшествия

Суд арестовал фигурантов дела о коррупции в ФТС

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу двух и отправил под домашний арест третьего фигуранта дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), по которому также проходит начальник управления таможенного дознания генерал-лейтенант Федеральной таможенной службы (ФТС) России Александр Кизлык.
Коммерсантъ 09:50
Политика

Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены

Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
REGNUM 08:29
Здоровье

Названы люди, которым нельзя употреблять алкоголь

Новогодние праздники ежегодно сопровождаются праздничным застольем, на котором присутствует алкоголь.
Live24 02:31
Политика

Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Интерфакс 08:29
Авто

BMW выпустит M8 Gran Coupe в специальном исполнении First Edition

Компания BMW сообщила о выпуске нового M8 Gran Coupe в специальной версии First Edition.
Тарантас Ньюс вчера в 14:57
Футбол

FourFourTwo представил 10 лучших матчей десятилетия

Издание FourFourTwo назвало 10 лучших матчей последнего десятилетия.
Евро-футбол.ру 03:30
Фигурное катание

В Финляндии предложили увеличить возрастной ценз в фигурном катании

РИА Новости 10:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное