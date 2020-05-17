Общество

News.ruNews.ruКабмин обязал согласовывать решения о приостановке работы предприятий

Российское правительство утвердило порядок согласования проектов решений руководителей регионов о приостановлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей из-за пандемии COVID-19.
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В России утвердили процедуру приостановки деятельности организаций

Московский Комсомолец07:45

Решения о приостановке работы предприятий обязали согласовывать с оперштабом

Коммерсантъ06:52

Правительство обязало региональные власти согласовывать с оперштабом приостановку работы предприятий

Фонтанка.Ру06:03

Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах

РИА Новости06:06

Кабмин утвердил процедуру приостановки деятельности организаций

Вести.Ru06:39

Правительство обязало согласовывать с оперштабом решения о приостановке работы предприятий

Известия06:02

Кабмин обязал согласовывать с оперштабом решения о приостановке работы предприятий

ТАСС05:27
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
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Как сообщает Кельбер в письме, использование WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, "исключено" для федеральных властей.
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Президент России Владимир Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
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В Канаде потерпел крушение самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил Snowbirds.
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Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
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Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы

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Партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области, по данному факту проводится проверка.
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Все российские вузы намерены проводить экзамены в этом году дистанционно.
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В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
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