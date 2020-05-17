Общество
News.ruКабмин обязал согласовывать решения о приостановке работы предприятий
Российское правительство утвердило порядок согласования проектов решений руководителей регионов о приостановлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей из-за пандемии COVID-19.
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Здоровье
Иммунолог призвал мир готовиться к новой эпидемии
Вслед за пандемией коронавирусной инфекции мир может столкнуться с эпидемией туберкулеза.
ТК Звезда 18:13
Авто
Кроссовер Honda Breeze пользуется ажиотажным спросом
Новый кроссовер Honda Breeze, вышедший на китайский рынок в ноябре 2019 года, до сих пор пользуется ажиотажным спросом.
Автоновости дня 05:00
Общество
Алкоголю урезают жилплощадь
Условия торговли спиртным могут ужесточить После вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общепита в жилых домах с залом обслуживания менее 20 кв. м свои меры начали предлагать регионы.
Коммерсантъ 18:28
Энергетика
Стоимость нефти WTI поднялась выше $30 впервые с 17 марта
Цена июльских фьючерсов нефти марки WTI оказалась выше отметки в $30 впервые с 17 марта этого года.
Газета.Ru 18:28
Политика
NASA представило правила освоения Луны
NASA представило международные правила освоения Луны и добычи на ней полезных ископаемых.
Газета.Ru 14:53
Здоровье
В Дагестане от COVID-19 умерли более 40 медиков
Известия вчера в 22:46
Кино
В России выходит новый сериал «Светила» с Евой Грин
SM News 15 мая в 00:40
Путешествия
Forbes (США): пять российских городов, незаслуженно оказавшихся в тени Москвы (Forbes)
От холодных арктических берегов до восточной окраины Азии, многие из менее известных российских городов заслуживают особого внимания.
ИноСМИ 17:01
Здоровье
Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19
Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
Газета.Ru 15:11
Общество
Red Wings приобретет до 60 самолетов SSJ100
Газета.Ru 16:10
Здоровье
Коронавирус в Пермском крае преодолел тысячный рубеж
Всего в крае переболели 522 человека. Зафиксированы еще две смерти, связанные с COVID, общее количество погибших достигло 28.
В курсе.ру 05:29
Общество
Кадыров потребовал уволить жаловавшихся на нехватку масок медиков
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников перепрофилированной под лечение заразившихся коронавирусом ЦРБ в Гудермесе, которые жаловались на нехватку средств защиты.
РБК 16:26
Общество
В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
Как сообщает Кельбер в письме, использование WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, "исключено" для федеральных властей.
РИА Новости 10:18
Футбол
«Тамбов» может объединиться с «Нижним Новгородом»
Бомбардир.ру 03:49
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
Piter.tv вчера в 02:13
Происшествия
В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС
В Канаде потерпел крушение самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил Snowbirds.
Российская газета 17:09
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Наука
Обнаружен новый источник распространения коронавируса
Результаты лабораторного исследования подтвердили предположение ученых о том, что коронавирус может инфицировать клетки кишечника летучих мышей.
NewInform 14 мая в 09:10
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Общество
В лесу Нижегородской области нашли свалку вакцин от гриппа
Партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области, по данному факту проводится проверка.
Известия 11:29
Общество
Российские вузы в этом году намерены проводить экзамены дистанционно
Все российские вузы намерены проводить экзамены в этом году дистанционно.
BFM.ru 08:32
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 15:49
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений
В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда 04:36
Армия и оружие
Евкуров рассказал о самом масштабном учении в 2020 году
Главным мероприятием боевой учебы в 2020 году станет стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020».
ТК Звезда 17:00
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Фигурное катание
Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему ушла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
LiveSport.ru вчера в 07:50
Игры
В честь 11-летия Mojang переименовали в Mojang Studios
Mojang на своё 11-летие объявила о ребрендинге, потому что «почему бы и нет» — теперь студия называется Mojang Studios.
Игромания.ру 15:03
Кино
Махершала Али предстал в образе Блэйда
Kinonews.ru 05:10
Политика
Помпео призвал КНР не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге
Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал заявление китайских властей о том, что они могут вмешаться в работу американских СМИ в Гонконге.
News.ru 16:43