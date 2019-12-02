Экономика

RT на русскомRT на русскомКабмин одобрил идею увеличения страховой суммы вклада в ряде случаев

Правительство России одобрило законопроект об увеличении в ряде случаев страховой суммы вкладчиков с 1,4 млн рублей до 10 млн рублей. Документ опубликован на сайте Госдумы.
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 из документа, повышенную страховку можно будет получить в случае продажи жилого помещения или земельного участка, при получении наследства, социальных выплат и грантов в форме субсидий.
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Сумму возмещения по вкладам решили повысить

Московский Комсомолец10:48

Наследство в банке не сгорит

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News.ruвчера в 07:42

Правительство поддержало проект об увеличении страховой суммы вкладов

РИА Новостивчера в 07:09

Правительство одобрило идею повысить сумму возмещения банковских вкладов

Красная весна30 ноября в 18:56

Правительство поддержало законопроект об увеличении страховой суммы вкладов до 10 млн рублей

Коммерсантъ30 ноября в 18:47
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Проведение слушаний по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российской корпорации «Газпром» на основании иска НАК «Нафтогаз Украины» запланировано на в среду, 4 декабря.
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Информация о прекращении денежных переводов из России появилась в СМИ.
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