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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Кабмин одобрил законопроект об изменении МРОТ с 2021 года

Правительство России одобрило законопроект об изменении минимального размера оплаты труда с 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт кабмина. Ранее Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 792 рублей с 1 января следующего года.В источнике
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Росбалт

Зачем вам еда, если у вас нет денег?

Росбалт10:12
RT на русском

В Госдуме прокомментировали проект изменений в закон о МРОТ

RT на русскомвчера в 16:12
URA.Ru

Российские власти одобрили изменение прожиточного минимума

URA.Ruвчера в 09:09
ТАСС

Трехсторонняя комиссия одобрила внесение в Госдуму законопроекта об изменении МРОТ

ТАССвчера в 11:43
Известия

Правительство одобрило законопроект об изменении МРОТа с 2021 года

Известиявчера в 08:44
Московский Комсомолец

Кабмин одобрил законопроект об изменении МРОТ

Московский Комсомолецвчера в 09:38
Ведомости

Правительство одобрило законопроект об изменении расчета МРОТа

Ведомостивчера в 08:32

Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом курсант рассказал о трагедии

Курсант, выживший после крушения самолета Ан-26 под Харьковом President.gov.ua Следите за развитием событий в трансляции: "Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом" Отмечается, 26 сентября курсант, который выжил при падении воздушного судна, пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.
Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом курсант рассказал о трагедии
REGNUM09:27
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Британия пригрозила России разрушением инфраструктуры

Глава Стратегического командования ВС Великобритании генерал Патрик Сандерс сообщил о наличии у Соединенного королевства кибернетического оружия, способного уничтожить инфраструктуру возможного противника.
Вести.Ru08:49
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Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русском09:26
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Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Согласно одобренному правительством документу, рост регулируемых тарифов сетевых организаций для промышленности в период 2021-2023 годов составит 3,0% ежегодно (тарифы на электроэнергию традиционно индексируются с 1 июля).
Интерфакс09:23
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Власти Москвы расширили список лиц, кому рекомендована самоизоляция

Список граждан, которым рекомендовано соблюдать самоизоляцию, расширен: в него вошли беременные и люди с рядом болезней, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новостивчера в 09:23
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Киркоров иронизирует по поводу требования снести особняк за 12 млн

Представителям главного российского оппозиционера показалось, что особняк Киркорова, стоимость которого оценивается в 12 млн. долларов, препятствует доступу к бухте, входящей в акваторию Москвы-реки.
Pravda.Ru09:07
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