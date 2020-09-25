Правительство России одобрило законопроект об изменении минимального размера оплаты труда с 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт кабмина. Ранее Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 792 рублей с 1 января следующего года.