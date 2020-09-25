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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Кабмин одобрил изменение МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года

Правительство России одобрило проект поправок в федеральные законы о прожиточном минимуме и минимальном размере оплаты труда (МРОТ). Обе эти величины вырастут с 2021 года, пишет ТАСС. Законопроект предполагает новый подход к изменению величины МРОТ и прожиточного минимума.В источнике
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Росбалт

Зачем вам еда, если у вас нет денег?

Росбалтвчера в 10:12
RT на русском

В Госдуме прокомментировали проект изменений в закон о МРОТ

RT на русском25 сентября в 16:12
Московский Комсомолец

Кабмин одобрил законопроект об изменении МРОТ

Московский Комсомолец25 сентября в 09:38
ФАН

В Госдуме объяснили, как будут рассматривать проект о повышении МРОТ

ФАН25 сентября в 10:34
URA.Ru

Российские власти одобрили изменение прожиточного минимума

URA.Ru25 сентября в 09:09
Известия

Правительство одобрило законопроект об изменении МРОТа с 2021 года

Известия25 сентября в 08:44
ТАСС

Трехсторонняя комиссия одобрила внесение в Госдуму законопроекта об изменении МРОТ

ТАСС25 сентября в 11:43

ЕС не банкомат: Боррель призвал Украину самостоятельно решать проблемы

Panoramic / ZUMAPRESS.com Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил Киев не ждать, что проблемы страны решатся с помощью применения внешних сил.
РЕН ТВ25 сентября в 12:14
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Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

Беременные женщины и люди с рядом заболеваний пополнили список граждан, которым рекомендовано соблюдать домашний режим в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия25 сентября в 14:31
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МИД Белоруссии заявил о пытающихся подорвать госстрой внешних силах

В дела Белоруссии вмешиваются внешние силы, которые стремятся подорвать государственный строй страны, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей во время видеообращения к участникам сессии Генассамблеи ООН.
РБК19:54
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Доктор Мясников перечислил ошибки здорового питания

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире авторской программы на «России 1» перечислил несколько ошибок, которые допускают люди, стремящиеся к здоровому питанию.
Lenta.ruвчера в 08:06
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