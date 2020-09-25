Кабмин одобрил изменение МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года
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Правительство России одобрило проект поправок в федеральные законы о прожиточном минимуме и минимальном размере оплаты труда (МРОТ). Обе эти величины вырастут с 2021 года, пишет ТАСС. Законопроект предполагает новый подход к изменению величины МРОТ и прожиточного минимума.В источнике
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Трехсторонняя комиссия одобрила внесение в Госдуму законопроекта об изменении МРОТ
ТАСС25 сентября в 11:43