Кабмин одобрил изменение МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года
Смотрите также
«Зенит» забил шесть голов в ворота «Уфы»
Два человека погибли в ДТП в Саранске при попытке скрыться от полиции
В Испании 50 тыс. литров красного вина затопили завод
В Москве два человека пострадали при столкновении Ferrari с маршруткой
Звезда фильма «Форсаж» Вин Дизель выпустил свою первую песню
В московском вузе заявили о вине студентов в инциденте с лифтом
Задержали подозреваемого в убийстве девочки в Нижегородской области
Первая в России станция опреснения морской воды появится в Крыму
В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию
Несколько десятков человек задержаны во время акций протеста в Минске
Минтруд предложил изменить схему расчета МРОТ и прожиточного минимума
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей
Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики
Минтруд предложил изменить схему расчета МРОТ и прожиточного минимума
Последние секунды полета Ан-26 под Харьковом попали на видео
«Зенит» забил шесть голов в ворота «Уфы»
Названы условия выработки пожизненного иммунитета к SARS-CoV-2
Несколько десятков человек задержаны во время акций протеста в Минске
Односельчане заявили об исчезновении выигравшей выборы уборщицы
В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию
Правительство России одобрило проект поправок в федеральные законы о прожиточном минимуме и минимальном размере оплаты труда (МРОТ). Обе эти величины вырастут с 2021 года, пишет ТАСС. Законопроект предполагает новый подход к изменению величины МРОТ и прожиточного минимума.В источнике
Подробнее о событии