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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Кабмин одобрил изменение МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года

Правительство России одобрило проект поправок в федеральные законы о прожиточном минимуме и минимальном размере оплаты труда (МРОТ). Обе эти величины вырастут с 2021 года, пишет ТАСС. Законопроект предполагает новый подход к изменению величины МРОТ и прожиточного минимума.В источнике
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Росбалт

Зачем вам еда, если у вас нет денег?

Росбалт10:12
RT на русском

В Госдуме прокомментировали проект изменений в закон о МРОТ

RT на русскомвчера в 16:12
Московский Комсомолец

Кабмин одобрил законопроект об изменении МРОТ

Московский Комсомолецвчера в 09:38
URA.Ru

Российские власти одобрили изменение прожиточного минимума

URA.Ruвчера в 09:09
Известия

Правительство одобрило законопроект об изменении МРОТа с 2021 года

Известиявчера в 08:44
ТАСС

Трехсторонняя комиссия одобрила внесение в Госдуму законопроекта об изменении МРОТ

ТАССвчера в 11:43
Ведомости

Правительство одобрило законопроект об изменении расчета МРОТа

Ведомостивчера в 08:32

В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.
Вести.Ru03:48
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Счетная палата: выделенные Крыму 127 млрд растворились без результата

Счетная палата проанализировала, как расходовался бюджет в 2019 году, и пришла к выводу, что 127 млрд рублей, выделенные на развитие Крыма, фактически бесследно исчезли – экспертам даже не удалось оценить эффективность соответствующей госпрограммы.
Ruposters.ruвчера в 10:24
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