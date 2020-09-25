Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Кабмин одобрил изменение МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года

Правительство России одобрило проект поправок в федеральные законы о прожиточном минимуме и минимальном размере оплаты труда (МРОТ). Обе эти величины вырастут с 2021 года, пишет ТАСС. Законопроект предполагает новый подход к изменению величины МРОТ и прожиточного минимума.В источнике
Подробнее о событии
Росбалт

Зачем вам еда, если у вас нет денег?

Росбалтвчера в 10:12
URA.Ru

Российские власти одобрили изменение прожиточного минимума

URA.Ru25 сентября в 09:09
ТАСС

Трехсторонняя комиссия одобрила внесение в Госдуму законопроекта об изменении МРОТ

ТАСС25 сентября в 11:43
ФАН

В Госдуме объяснили, как будут рассматривать проект о повышении МРОТ

ФАН25 сентября в 10:34
RT на русском

В Госдуме прокомментировали проект изменений в закон о МРОТ

RT на русском25 сентября в 16:12
Известия

Правительство одобрило законопроект об изменении МРОТа с 2021 года

Известия25 сентября в 08:44
Московский Комсомолец

Кабмин одобрил законопроект об изменении МРОТ

Московский Комсомолец25 сентября в 09:38

От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины
Известия20:40
12

В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД

Гражданка России, сотрудница "МБХ медиа" Анастасия Ольшанская задержана в Минске в рамках административного процесса, из милиции ее не отпустят, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
РИА Новости17:42
4

КНДР потребовала от Южной Кореи прекратить нарушения ее морских границ

Северная Корея предупредила Южную в воскресенье о недопустимости нарушения ее западной морской границы в поисках тела гражданина Республики Корея, застреленного в водах КНДР, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Интерфакс22:04

Счетная палата: выделенные Крыму 127 млрд растворились без результата

Счетная палата проанализировала, как расходовался бюджет в 2019 году, и пришла к выводу, что 127 млрд рублей, выделенные на развитие Крыма, фактически бесследно исчезли – экспертам даже не удалось оценить эффективность соответствующей госпрограммы.
Ruposters.ru25 сентября в 10:24
12