Кабмин одобрил изменение МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года
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Предполагается, что ПМ и МРОТ вырастут со следующего года. Для этого будет реализован новый подход к их вычислению.В источнике
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Законопроект о минимальном размере оплаты труда одобрен правительством
Слово и Дело26 сентября в 06:28