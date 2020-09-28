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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Кабмин одобрил изменение МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года

Предполагается, что ПМ и МРОТ вырастут со следующего года. Для этого будет реализован новый подход к их вычислению.В источнике
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Газета.Ru

Миронов негативно оценил новую методику расчета МРОТ

Газета.Ruвчера в 10:59
News.ru

Миронов назвал сомнительной новую методику расчёта МРОТ

News.ruвчера в 04:37
ВЕСТИ: Приморье

Кабмин одобрил законопроект об изменении МРОТ

ВЕСТИ: Приморье25 сентября в 19:28
Слово и Дело

Законопроект о минимальном размере оплаты труда одобрен правительством

Слово и Дело26 сентября в 06:28
Солидарность

Профсоюзы высказались о новой методике расчета МРОТ

Солидарность26 сентября в 03:58
Megatyumen.ru

МРОТ может вырасти до 12 792 рублей

Megatyumen.ru25 сентября в 23:38
Бизнес журнал

ВНЕСЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА ОБ ИЗМЕНЕНИИ МРОТ ОДОБРЕНО

Бизнес журнал27 сентября в 03:45

Власти ФРГ усомнились в законности санкций США против Nord Stream 2

Берлин, 28 сентября 2020, 15:28 — REGNUM В правительстве ФРГ намерены внимательно изучить оценку, данную бундестагом вводимым США санкциям против проекта «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 28 сентября, в ходе брифинга заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
Власти ФРГ усомнились в законности санкций США против Nord Stream 2
REGNUMвчера в 08:28
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КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии
Интерфаксвчера в 06:48
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Двух похитителей банковской карты в автобусе разыскивают в Иркутске

В Иркутске полицейские устанавливают личности двух парней, расплатившихся чужой картой за покупку игровых устройств, сообщает 29 сентября 2020 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск)21:38

Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:39
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США ударили в «сердце» экономики Китая

США ударили в самое «сердце» экономики Китая и, в частности, ее технологического сектора, введя ограничения на поставки оборудования и технологий местным компаниям, пишет CNBC со ссылкой на опрошенных экспертов.
Lenta.ruвчера в 12:35

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомостивчера в 08:36
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