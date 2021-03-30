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Кабмин одобрил концессионное соглашение о грузовом комплексе на Сахалине

Правительство России утвердило концессионное соглашение о строительстве многофункционального грузового комплекса в порту Поронайск на Сахалине, сообщает пресс-служба кабмина. Концессионное соглашение о его создании утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.В источнике
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Порт на Сахалине за 36 млрд рублей построит компания совладельца Петербургского нефтяного терминала

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Кабмин одобрил концессионное соглашение о грузовом комплексе на Сахалине

RT на русскомвчера в 02:39

Мишустин утвердил соглашение о создании на Сахалине грузового комплекса

Аргументы и Фактывчера в 03:48

На Сахалине по концессионному соглашению построят грузовой комплекс

REGNUMвчера в 03:29

Михаил Скигин построит порт на востоке Сахалина за ₽35,9 млрд

РБКвчера в 11:18

Грузовой комплекс построят по концессии в порту на Сахалине

Интерфаксвчера в 02:27

Мишустин утвердил соглашение о строительстве грузового комплекса на Сахалине

ТАССвчера в 02:10
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