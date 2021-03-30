Кабмин одобрил концессионное соглашение о грузовом комплексе на Сахалине
Правительство России утвердило концессионное соглашение о строительстве многофункционального грузового комплекса в порту Поронайск на Сахалине, сообщает пресс-служба кабмина. Концессионное соглашение о его создании утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.В источнике
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Мишустин утвердил соглашение о создании на Сахалине грузового комплекса
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