Science: Остаток протопланеты может скрываться внутри Земли

Если остатки протопланеты, известной как Тейя, действительно остались после удара, это может объяснить, почему две капли горячей породы размером с континент сейчас лежат в мантии Земли, одна под Африкой, а другая под Тихим океаном.