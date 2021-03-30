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Кабмин одобрил концессионное соглашение о грузовом комплексе на Сахалине

Правительство России утвердило концессионное соглашение о строительстве многофункционального грузового комплекса в порту Поронайск на Сахалине, сообщает пресс-служба кабмина. Концессионное соглашение о его создании утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.В источнике
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Инвестор на Сахалине получил от РЖД техусловия создания ж/д ветки

РИА Новости02:13

Грузовой комплекс построят по концессии в порту на Сахалине

Интерфаксвчера в 02:27

Мишустин утвердил соглашение о создании на Сахалине грузового комплекса

Аргументы и Фактывчера в 03:48

На Сахалине по концессионному соглашению построят грузовой комплекс

REGNUMвчера в 03:29

Кабмин одобрил концессионное соглашение о грузовом комплексе на Сахалине

RT на русскомвчера в 02:39

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Мишустин утвердил соглашение о строительстве грузового комплекса на Сахалине

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«Проект»: Избыточная смертность в России по итогам прошло года может быть выше, чем цифры Росстата

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Bild am Sonntag: Российские системы навигации установлены на немецких военных подлодках

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Evo-rus.com29 марта в 03:30