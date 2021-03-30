Льюис Хэмилтон 29 раз нарушил пределы трассы в четвёртом повороте

Самый спорный эпизод Гран При Бахрейна произошёл за четыре круга до финиша, когда Максу Ферстаппену приказали вернуть Льюису Хэмилтону позицию из-за обгона за пределами трассы в четвёртом повороте, хотя перед началом уик-энда пилотов проинструктировали, что наказывать их за такое нарушение не будут.