Кабмин одобрил общенациональный план восстановления экономики
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Правительство России одобрило на прошедшем в среду заседании общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, роста долгосрочных структурных изменений в экономике. Об этом сообщает в пятницу официальный сайт кабмина.В источнике
С чего всё началось
Отмечается, что главными целями данного проекта помимо роста экономики и восстановления доходов граждан являются и долгосрочные структурные изменения в экономике, сообщается на сайте
кабмина.
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