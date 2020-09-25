Правительство России одобрило на прошедшем в среду заседании общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, роста долгосрочных структурных изменений в экономике. Об этом сообщает в пятницу официальный сайт кабмина.

С чего всё началось Отмечается, что главными целями данного проекта помимо роста экономики и восстановления доходов граждан являются и долгосрочные структурные изменения в экономике, сообщается на сайте кабмина. Вечерняя Москва 08:20