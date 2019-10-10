Экономика
Российская газетаКабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Политика
Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому
Ранее Зеленский заявил, что ему не о чем общаться с представителями российской прессы, так как они имеют иную позицию по Украине, и назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41
Киберспорт
В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal
Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
CyberSport.ru 15:34
Футбол
Сборная России разгромила Шотландию в отборочном матче Евро-2020
Накануне вся страна "отмечала" годовщину драматичного матча сборных России и Украины, состоявшегося 9 октября 1999 года в рамках отборочного этапа чемпионата Европы - 2000.
Газета.Ru 17:04
Транспорт
В Москве пробки достигли десяти баллов
РИА Новости 12:24
Происшествия
СМИ сообщили о смерти пропавшей в Саратове девочки
Тело пропавшей почти двое суток назад 9-летней девочки нашли в Саратове. Об этом сообщает "Взгляд-инфо".
Газета.Ru 17:48
Футбол
Стив Кларк: «Понятно, когда два раза проигрываешь по 0:4, ничего приятного тут нет»
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк после поражения в отборе Евро-2020 от команды России (0:4) рассказал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться на этой должности.
Спорт-Экспресс 17:45
Политика
Якутский шаман снова идет на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Газета.Ru 12:15
Армия и оружие
Глава МИД Турции объяснил причины военной операции в Сирии
Анкара объяснила причины начала военной операции "Источник мира" на севере Сирии.
Российская газета 16:21
Политика
Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
РИА Новости 16:16
Армия и оружие
Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии
"Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие из офиса президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска", - говорится в сообщении пресс-службы главной военной прокуратуры на странице в Facebook.
РИА Новости 10:27
Политика
На Кубе выбрали первого президента
На высший пост республики претендовали 17 человек. Диас-Канель — первый президент Кубы в новое время.
Lenta.ru 14:28
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала из-за издевательств над своим героем
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Авто
Skoda показала новый Skoda Rapid для рынка России
Компания Skoda Auto представила первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 04:25
Армия и оружие
Эрдоган заверил США в намерении продвинуться вглубь Сирии на 30 километров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа в намерении продвинуться на 30 километров вглубь Сирии, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
РИА Новости 17:49
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян встретилась с президентом Армении Арменом Саркисяном
Ким Кардашьян провела еще одну важную встречу во время поездки в Армению — звезда встретилась с президентом Арменом Саркисяном.
Salt Mag 06:34
Авто
Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Дизайнеры разместили в Сети изображения возможного облика кроссовера Mitsubishi Outlander следующей генерации.
Discover24 08:13
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31
Экономика
Компании в «русских офшорах» смогут не раскрывать данные о владельцах
Минэкономразвития подготовило поправки, позволяющие не раскрывать данные об участниках компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) в Калининградской области и Приморском крае, а также на территориях опережающего развития (ТОР).
РБК 09:01
Происшествия
Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП
Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) американец Эррол Спенс попал в серьезную аварию в Далласе, сообщает CBS.
Газета.Ru 09:31
Наука
На возникновение рака не влияет красное и переработанное мясо
Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.
Ugpressa.ru 08 октября в 00:45
Шоу-бизнес
Майли Сайрус была госпитализирована
Майли Сайрус была госпитализирована после выявления у нее тонзиллита.
ОК! вчера в 04:34
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма 08:46
Политика
МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе
По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Московский Комсомолец 16:35