Экономика
Российская газетаКабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
Российская газета 07:23
Шоу-бизнес
Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк
Музыкант Стас Михайлов в сторис Instagram сообщил, что аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, был заблокирован администрацией Instagram.
Телепрограмма вчера в 23:06
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Здоровье
Водителей в России обяжут проходить тест на хронический алкоголизм
Согласно новым правилам, утвержденным приказом Минздрава России, водители, претендующие на получение прав, или граждане, желающие вернуть себе права после истечения срока лишения, в обязательном порядке будут проходить тест на определение маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
РБК вчера в 21:01
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки задержан в Саратове
В Саратове полицией задержан мужчина, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 18:53
Происшествия
В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту
Интерфакс 07:42
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Коммерсантъ 04:23
Политика
Путин прокомментировал развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин прокомментировал развод сил в Донбассе, заявив, что для него нужно проявление политической воли.
РИА Новости 05:39
Футбол
Полузащитник «Ростова» заинтересовал «Манчестер Юнайтед»
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником ФК «Ростов» Матиасом Норманном. Об этом сообщает портал Goal.com.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 08:46
Авто
Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.
Автоновости дня вчера в 10:36
Армия и оружие
В Турции заявили о ликвидации «342 террористов» в ходе операции в САР
RT на русском 06:41
Происшествия
Названа причина смерти убитой в Саратове 9-летней девочки
Девятилетняя девочка, которая стала жертвой жителя Саратова, умерла от удушения.
NewInform 07:07
Политика
В Германии ответили на угрозы Эрдогана открыть границы для беженцев
Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала масштабную антитеррористическую операцию, получившую название «Источник мира», в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.
REGNUM 07:39
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Российская газета вчера в 05:04
Общество
Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
REGNUM вчера в 07:35
Кино
Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Российская газета 03:30
Футбол
Адиев объявил об уходе из «Ахмата» спустя 10 дней после назначения
Нева Спорт вчера в 13:53
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Автоспорт
Квалификацию Гран-при Японии перенесли
Сегодня появилась информация, что субботние заезды в Японии отменены из-за надвигающегося тайфуна.
Все про Спорт ру 06:25
Здоровье
В Подмосковье вакцинировали от гриппа 1,4 млн жителей
В Московской области от гриппа вакцинировали 1,4 млн жителей, включая почти 445 тыс. детей.
REGNUM 05:30
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Lenta.ru вчера в 11:18
Политика
Боевую летающую тарелку создали в Китае
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект.
Sibnet Новости 01:34
Политика
Президент утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Стратегия принимается для обеспечения ускоренного развития искусственного интеллекта в России, проведения исследований в этой сфере, повышения доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, совершенствования системы подготовки кадров.
Российская газета 04:39
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета 06:56
Политика
Военным собираются поднять зарплаты и пенсии
В комитете по обороне Госдумы сообщили о намерении ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2020 год, внести поправку об индексации пенсий и зарплат военных, а также гражданского персонала воинских частей.
Pressa40 06:42
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42