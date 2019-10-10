Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Шоу-бизнес Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк Музыкант Стас Михайлов в сторис Instagram сообщил, что аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, был заблокирован администрацией Instagram.

Происшествия В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.

Здоровье Водителей в России обяжут проходить тест на хронический алкоголизм Согласно новым правилам, утвержденным приказом Минздрава России, водители, претендующие на получение прав, или граждане, желающие вернуть себе права после истечения срока лишения, в обязательном порядке будут проходить тест на определение маркера, который указывает на хронический алкоголизм.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки задержан в Саратове В Саратове полицией задержан мужчина, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, сообщают СМИ.

Политика Путин прокомментировал развод сил в Донбассе Президент России Владимир Путин прокомментировал развод сил в Донбассе, заявив, что для него нужно проявление политической воли.

Футбол Полузащитник «Ростова» заинтересовал «Манчестер Юнайтед» Английский клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником ФК «Ростов» Матиасом Норманном. Об этом сообщает портал Goal.com.

Авто Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.

Политика В Германии ответили на угрозы Эрдогана открыть границы для беженцев Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала масштабную антитеррористическую операцию, получившую название «Источник мира», в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

Кино Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов» Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.

Общество Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком "Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.

Автоспорт Квалификацию Гран-при Японии перенесли Сегодня появилась информация, что субботние заезды в Японии отменены из-за надвигающегося тайфуна.

Здоровье В Подмосковье вакцинировали от гриппа 1,4 млн жителей В Московской области от гриппа вакцинировали 1,4 млн жителей, включая почти 445 тыс. детей.

Политика Боевую летающую тарелку создали в Китае Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект.

Политика Президент утвердил стратегию развития искусственного интеллекта Стратегия принимается для обеспечения ускоренного развития искусственного интеллекта в России, проведения исследований в этой сфере, повышения доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, совершенствования системы подготовки кадров.

Экономика Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.

Политика Военным собираются поднять зарплаты и пенсии В комитете по обороне Госдумы сообщили о намерении ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2020 год, внести поправку об индексации пенсий и зарплат военных, а также гражданского персонала воинских частей.