Экономика
Российская газетаКабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
Происшествия
В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки
ТАСС вчера в 20:09
Армия и оружие
В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
РИА Новости 01:57
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
Взрыв произошел на иранском танкере, перевозившем нефть.
Lenta.ru 02:42
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Футбол
Бербатов посоветовал «Манчестер Юнайтед» купить Манджукича
Евро-футбол.ру 03:19
Футбол
Дзюба отметил поддержку болельщиков на матче с Шотландией
Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба после отборочного матча чемпионата Европы — 2020 с Шотландией (4:0) поблагодарил болельщиков, которые почти заполнили стадион «Лужники», за поддержку.
News.ru 02:35
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости вчера в 08:44
Политика
Зеленский нашел виновных в оттоке украинцев на заработки в Россию
В июле Министерство финансов Украины подсчитало, что на заработках за границей постоянно или на временной основе находится пятая часть трудоспособного населения страны — от семи до девяти миллионов человек выезжает на заработки в другие страны, а более трех миллионов украинцев живут и трудятся за рубежом на постоянной основе.
Lenta.ru 02:36
Гаджеты
Создана операционная система для условий постапокалипсиса Collapse OS
Вирджил Дупрас разработал операционную систему для условий постапокалипсиса.
OAnews вчера в 12:38
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищений с банковских карт
В этом году у банковских мошенников появился новый инструмент — они выдают себя за сотрудников банков с помощью технологии подмены телефонных номеров.
РИА Новости вчера в 18:40
Общество
Минтруд предложил не платить пособие на ребенка работающим родителям
Если опекун при неполном рабочем дне проводит на работе больше времени, чем с ребенком, то пособие он получать не должен, полагают авторы поправок.
REGNUM 02:57
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах
Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.
Территория новостей вчера в 06:52
Политика
Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России
Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Известия вчера в 13:22
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Армия и оружие
Дональд Трамп рассказал о разработке новых вооружений в США
Актуальные Новости 08 октября в 04:30
Автоспорт
Боттас стал лучшим и на второй практике Гран-при Японии
Финский пилот Валттери Боттас, выступающий за команду "Формулы-1" Mercedes, показал лучшее время прохождения круга и во второй практике Гран-при Японии – 1 минута 27,785 секунды.
Вести.Ru 02:54
Политика
Рыбаки заявили о потере более ₽150 млрд из-за морской границы с США
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) подсчитала потери российской рыбопромышленной отрасли из-за действия подписанного почти 30 лет назад соглашения о морских границах между СССР и США.
РБК вчера в 23:00
Футбол
Украина – Литва, 11 октября, прогноз на матч квалификации Евро-2020
11 октября на стадионе «Металлист» в Харькове в матче седьмого тура группы В квалификации Евро-2020 сборная Украины примет национальную команду Литвы.
Чемпионат вчера в 11:15
Политика
Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»
Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Взгляд.ру вчера в 06:02
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 08:15
Происшествия
Чемпион мира по боксу находится в реанимации после аварии
Газета.Ru вчера в 15:47
Авто
Первый кроссовер Aston Martin стал доступен в России
Кроссовер Aston Martin DBX стал доступен для заказа в России, сообщили "Авторамблеру" в пресс-службе официального дилера "Авилон".
Авторамблер вчера в 05:29
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Политика
В Ашхабаде состоится саммит глав государств СНГ
Turkmenportal вчера в 06:31
Авто
Kia Seltos ставит рекорды продаж
Новый корейский кроссовер KIA Seltos, вышедший на рынок Индии 22 августа, установил абсолютный рекорд по количеству принятых заказов на старте продаж.
Автоновости дня вчера в 04:12
Футбол
Сборная Кипра обыграла на выезде Казахстан
Матч в Нур-Султане закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыли хозяева на 34-й минуте матча усилиями Темирлана Ерланова.
ProstoProSport вчера в 11:52
Общество
Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках
Роскачество провело исследование пивных напитков и обнаружило, что под данную категорию производители маскируют другие по свойству продукты - слабоалкогольные коктейли, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:15