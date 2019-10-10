Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций

Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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