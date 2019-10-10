Экономика
Российская газетаКабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Происшествия
Расследовать убийство девочки в Саратове отправили силовиков из Москвы
Европейско-Азиатские новости 02:06
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала фото с крещения детей в Армении
На днях звезда реалити и многодетная мама Ким Кардашьян крестила троих младших детей в Армении.
WMJ.ru 03:11
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА обыграли «Баварию» во втором туре Евролиги
«Армейцы» одержали вторую победу на старте регулярного чемпионата Евролиги и возглавляют турнирную таблицу вместе с французским клубом «АСВЕЛ» и мадридским «Реалом», также выигравшим оба своих матча.
News.ru вчера в 19:46
Здоровье
Более половины россиян старше 30 лет страдают от ожирения
Свыше 50% жителей России старше 30 лет страдают от ожирения.
Известия 01:07
Хоккей
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Sport24.ru вчера в 22:51
Общество
Пополневшая Кира Найтли впервые вышла в свет после родов
Премьера в России состоялась 5 сентября этого года. Кира Найтли и Джеймс Райтон, ее муж, подтвердили рождение второго ребенка 13 сентября.
Газета Metro 03:42
Политика
Пранкеры Лексус и Вован разыграли американского сенатора
Известия вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк
Музыкант Стас Михайлов в сторис Instagram сообщил, что аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, был заблокирован администрацией Instagram.
Телепрограмма вчера в 23:06
Происшествия
В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
РИА Новости 02:06
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Шоу-бизнес
Скончалась вдова актера Анатолия Папанова
Вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась на 96-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.
Мойка78 вчера в 05:05
Происшествия
Чемпион мира по боксу вылетел из Ferrari на огромной скорости и выжил
Lenta.ru вчера в 08:49
Наука
Окрашивание под зебр спасло коров от насекомых
Японские ученые выяснили, что коров с окрасом зебры реже кусают насекомые. Исследователи провели эксперимент и подсчитали число укусов.
НИА-Железногорск 02:13
Политика
Генерал Шаманов заявил об игнорировании правительством нужд армии
По мнению авторов документа, российское правительство системно игнорирует предложение думцев доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии военнослужащим и повысить зарплаты гражданского персонала ВС РФ.
Евразия Daily 09 октября в 22:35
Политика
Путин рассказал, что влечет за собой выход США из ДРСМД
Выход США из ДРСМД ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании глав стран СНГ.
РИА Новости 04:23
Происшествия
Предполагаемого убийцу Лизы Киселевой задержали еще вчера днем
Жителя Кировского района Саратова Михаила Туватина, которого уличили в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, сотрудники полиции задержали еще вчера, 10 октября, в дневное время.
Четвертая Власть 03:47
Армия и оружие
Изменивший войну: как легендарный ДШК оставил след в истории
Незадолго до начала Второй мировой войны в СССР был создан 12,7-мм пулемет.
Российская газета 08 октября в 06:33
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50
Гаджеты
GDDR6 в массы. GeForce GTX 1660 Super точно получит память нового поколения
Ходили слухи, что память GDDR6 получит и новая GeForce GTX 1660 Super, которая готовится к анонсу.
iXBT.com 04:16
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru вчера в 13:33
Политика
Якутский шаман Габышев опять собрался к Путину. Прямой эфир
В новом выпуске еженедельного утреннего шоу журналисты Александра Найденова и Александр Никишин обсуждают самые странные новости уходящей недели.
FreeNews-Volga 01:05
Космос
Двое швейцарских астрономов получили Нобелевскую премию по физике
Швейцарцы Майор и Кело удостоены Нобелевской премии за открытие 1995 года, когда два астронома нашли первую экзопланету.
REGNUM вчера в 12:22
Здоровье
Водителей в России обяжут проходить тест на хронический алкоголизм
Согласно новым правилам, утвержденным приказом Минздрава России, водители, претендующие на получение прав, или граждане, желающие вернуть себе права после истечения срока лишения, в обязательном порядке будут проходить тест на определение маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
РБК вчера в 21:01
Авто
В Bentley произвели презентацию новой спецификации Flying Spur
В Bentley презентовали новую спецификацию Flying Spur. Последнее исполнение модели получило название Black Line.
Car.ru вчера в 22:01
Футбол
Маммана пропустит до восьми месяцев из-за травмы
В случае, если футболисту потребуется хирургическое вмешательство, он пропустит до восьми месяцев.
Российская газета 03:42
Политика
Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
Газета.Ru 03:39
Общество
Контрразведчика засекли с включенным телефоном
Из ФСБ увольняют за сотовую связь Как стало известно "Ъ", из ФСБ за использование в спецпомещении, вопреки приказу ее директора Александра Бортникова, сотового телефона уволен подполковник контрразведки Михаил Самохин.
Коммерсантъ вчера в 19:04