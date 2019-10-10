Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян показала фото с крещения детей в Армении На днях звезда реалити и многодетная мама Ким Кардашьян крестила троих младших детей в Армении.

Происшествия Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.

Баскетбол Баскетболисты ЦСКА обыграли «Баварию» во втором туре Евролиги «Армейцы» одержали вторую победу на старте регулярного чемпионата Евролиги и возглавляют турнирную таблицу вместе с французским клубом «АСВЕЛ» и мадридским «Реалом», также выигравшим оба своих матча.

Общество Пополневшая Кира Найтли впервые вышла в свет после родов Премьера в России состоялась 5 сентября этого года. Кира Найтли и Джеймс Райтон, ее муж, подтвердили рождение второго ребенка 13 сентября.

Шоу-бизнес Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк Музыкант Стас Михайлов в сторис Instagram сообщил, что аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, был заблокирован администрацией Instagram.

Происшествия В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.

Общество Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».

Шоу-бизнес Скончалась вдова актера Анатолия Папанова Вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась на 96-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.

Наука Окрашивание под зебр спасло коров от насекомых Японские ученые выяснили, что коров с окрасом зебры реже кусают насекомые. Исследователи провели эксперимент и подсчитали число укусов.

Политика Генерал Шаманов заявил об игнорировании правительством нужд армии По мнению авторов документа, российское правительство системно игнорирует предложение думцев доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии военнослужащим и повысить зарплаты гражданского персонала ВС РФ.

Политика Путин рассказал, что влечет за собой выход США из ДРСМД Выход США из ДРСМД ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании глав стран СНГ.

Происшествия Предполагаемого убийцу Лизы Киселевой задержали еще вчера днем Жителя Кировского района Саратова Михаила Туватина, которого уличили в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, сотрудники полиции задержали еще вчера, 10 октября, в дневное время.

Шоу-бизнес Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.

Гаджеты GDDR6 в массы. GeForce GTX 1660 Super точно получит память нового поколения Ходили слухи, что память GDDR6 получит и новая GeForce GTX 1660 Super, которая готовится к анонсу.

Технологии Китай построил «безголовую» субмарину Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).

Политика Якутский шаман Габышев опять собрался к Путину. Прямой эфир В новом выпуске еженедельного утреннего шоу журналисты Александра Найденова и Александр Никишин обсуждают самые странные новости уходящей недели.

Космос Двое швейцарских астрономов получили Нобелевскую премию по физике Швейцарцы Майор и Кело удостоены Нобелевской премии за открытие 1995 года, когда два астронома нашли первую экзопланету.

Здоровье Водителей в России обяжут проходить тест на хронический алкоголизм Согласно новым правилам, утвержденным приказом Минздрава России, водители, претендующие на получение прав, или граждане, желающие вернуть себе права после истечения срока лишения, в обязательном порядке будут проходить тест на определение маркера, который указывает на хронический алкоголизм.

Авто В Bentley произвели презентацию новой спецификации Flying Spur В Bentley презентовали новую спецификацию Flying Spur. Последнее исполнение модели получило название Black Line.

Футбол Маммана пропустит до восьми месяцев из-за травмы В случае, если футболисту потребуется хирургическое вмешательство, он пропустит до восьми месяцев.

Политика Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.