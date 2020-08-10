Кабмин одобрил особый порядок исчисления пенсионного стажа медикам

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24». По его словам, соответствующее решение было принято по поручению президента России Владимира Путина. Особый порядок исчисления стажа будет введён для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него.