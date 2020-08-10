Кабмин одобрил особый порядок исчисления пенсионного стажа медикам
Смотрите также
Западные СМИ — о голосовании и протестах в Белоруссии
Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Путин и Си Цзиньпин поздравили Лукашенко с победой на выборах
У 62-летнего певца Валерия Сюткина родился сын
Шесть французских туристов убиты в Нигере
Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Лукашенко объяснил отключение интернета в Белоруссии
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
Премьер Польши предложил созвать чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии
Адвокат Ефремова заявил о резком ухудшении состояния здоровья актера
Дуэйн Джонсон поделился первым тизером «Черного Адама»
Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
Kia объявила российские цены на новый седан K5
Xiaomi отметит свое 10-летие выпуском спецверсии Redmi Note 8 Pro
Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции
Ситуация с коронавирусом в РФ имеет положительную динамику — Минздрав
Мишустин поручил Минфину и Минздраву профинансировать вакцинацию в РФ
Мишустин спрогнозировал скорую регистрацию вакцины от коронавируса
Кабмин одобрил особый порядок исчисления пенсионного стажа медикам
Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
Президент РФС Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата
Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Адвокат Ефремова заявил о резком ухудшении состояния здоровья актера
Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей
Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
Пекин ввел санкции в отношении ряда официальных лиц США
Собянин назвал долю бессимптомных больных коронавирусом в Москве
Трансляцию вёл телеканал «Россия 24». По его словам, соответствующее решение было принято по поручению президента России Владимира Путина. Особый порядок исчисления стажа будет введён для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него.В источнике
Подробнее о событии