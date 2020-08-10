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RT на русском
RT на русском

Кабмин одобрил особый порядок исчисления пенсионного стажа медикам

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24». По его словам, соответствующее решение было принято по поручению президента России Владимира Путина. Особый порядок исчисления стажа будет введён для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него.В источнике
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РБК

Медикам в пенсионном стаже зачтут день работы с больными COVID-19 за два

РБК08:11
РИА Новости

Правительство одобрило особый порядок начисления стажа медикам

РИА Новости07:18
RT на русском

Кабмин одобрил особый порядок исчисления пенсионного стажа медикам

RT на русском07:03
Российская газета

Работающим с коронавирусом медикам будут по-особому начислять стаж

Российская газета07:01
Интерфакс

Медикам в пенсионном стаже зачтут день работы с COVID за 2 рабочих дня

Интерфакс07:00
ТАСС

Мишустин: медикам, работающим с больными с коронавирусом, стаж засчитают как день за два

ТАСС06:48
Комсомольская правда

Медикам, борющимся с коронавирусом, дали пенсионные льготы

Комсомольская правда07:16

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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РФС признал ошибку судьи в матче «Спартак» — «Сочи»

Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и «Сочи» Василий Казарцев ошибочно назначил второе пенальти, заявил «Спорт-экспрессу» глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.
Телеканал 360°17:13

Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отказалась признавать предварительные данные ЦИК о результатах выборов и назвала победительницей голосования себя, призвав действующего главу государства Александра Лукашенко мирно передать власть.
Sibnet Новости05:39
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное дело00:03
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BFM.ru06:57
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

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Коммерсантъвчера в 11:59
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