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RT на русском
RT на русском

Кабмин одобрил особый порядок исчисления пенсионного стажа медикам

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24». По его словам, соответствующее решение было принято по поручению президента России Владимира Путина. Особый порядок исчисления стажа будет введён для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него.В источнике
Михаил Мишустинроссийский государственный деятель
Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи больным в стаж будет зачитываться как два рабочих дня. И действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года.
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