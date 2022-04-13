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Кабмин одобрил перевод расчетов за покупку и лизинг иностранных самолетов в рубли

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил временные правила лизинга, аренды и покупки авиационной техники у компаний из «недружественных» стран, сообщает
 пресс-служба кабмина.
Ведомости
Документ определяет порядок исполнения в 2022 году договоров, предусматривающих приобретение, аренду, лизинг авиационной техники.
Finam.Ru
Постановление разработано для реализации указа президента РФ Владимира Путина от 1 апреля "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами".
Интерфакс
Все расчеты будут производиться по официальному курсу Центробанка (ЦБ) России, установленному на день исполнения обязательств, говорится в пресс-релизе на сайте правительства.
Коммерсантъ

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