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Кабмин одобрил перевод расчетов за покупку и лизинг иностранных самолетов в рубли

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил временные правила лизинга, аренды и покупки авиационной техники у компаний из «недружественных» стран, сообщает
 пресс-служба кабмина.
Ведомости
Если у лизингодателя имеется структурное подразделение, зарегистрированное в России, платежи должны идти в рублях, отмечается на сайте правительства.
Lenta.ru
Документ определяет порядок исполнения в 2022 году договоров, предусматривающих приобретение, аренду, лизинг авиационной техники.
Finam.Ru
Все расчеты будут производиться по официальному курсу Центробанка (ЦБ) России, установленному на день исполнения обязательств, говорится в пресс-релизе на сайте правительства.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Правительство России ввело временные правила лизинга и покупки самолётов из недружественных стран
RT на русском08:24
Кабмин одобрил перевод расчетов за покупку и лизинг иностранных самолетов в рубли
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Кабмин ввел временные правила лизинга и покупки самолетов из недружественных стран
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Правительство одобрило переход на расчеты в рублях за покупку и лизинг иностранных самолетов
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Правительство РФ утвердило правила расчетов за лизинг иностранных самолетов
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Правительство России утвердило правила расчетов в рублях за лизинг иностранных самолетов
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