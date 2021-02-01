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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Кабмин одобрил проект федерального бюджета на 2021-2023 годы

В среду, 16 сентября, трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект одобрило проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2022-2023 годов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
Татьяна Голиковароссийский экономист
Буквально сегодня правительство одобрило федеральный бюджет и в том числе бюджет Фонда обязательного медицинского страхования.
С чего всё началось
ТАСС

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
ТАСС08:31
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Известия

Правительство одобрило проект бюджета до 2023 года

Известия08:52
РИА Новости

Правительство одобрило проект бюджета на 2021-2023 годы

РИА Новости08:32
Парламентская газета

Кабмин одобрил проект бюджета на 2021 год

Парламентская газета08:35
News.ru

Правительство РФ одобрило проект бюджета до 2023 года

News.ru09:02
ТАСС

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

ТАСС08:31
ИА Красная Весна

Одобрены проекты бюджетов основных фондов РФ на 2021 год

ИА Красная Веснавчера в 13:30
ПРАЙМ

Одобрены проекты бюджета ПФР, ФСС и ФОМС на 2021 год

ПРАЙМвчера в 11:55

Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова
РИА Новости07:24
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МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется.
ToDay News Ufa09:45
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Минфин увеличит госдолг России в 2021-2022 годах до 20% ВВП

Во время выступления на заседании Кабмина министр подчеркнул, что с учётом дополнительного увеличения государственных заимствований в переходный период Минфин собирается увеличить объём государственного долга в 2021-2022 годах до уровня 20% ВВП, передаёт «Прайм».
Expert.ru10:11
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