Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Правительство одобрило проект бюджета на 2021-2023 годы

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Буквально сегодня правительство одобрило федеральные бюджеты, бюджет обязательного медицинского страхования",- сказала Голикова на открытии клинического госпиталя "Лапино".В источнике
Татьяна Голиковароссийский экономист
Буквально сегодня правительство одобрило федеральный бюджет и в том числе бюджет Фонда обязательного медицинского страхования.
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Эпидемия должна быть экономной

Коммерсантъвчера в 16:02
РИА Новости

Правительство одобрило проект бюджета на 2021-2023 годы

РИА Новостивчера в 08:32
News.ru

Правительство РФ одобрило проект бюджета до 2023 года

News.ruвчера в 09:02
Парламентская газета

Кабмин одобрил проект бюджета на 2021 год

Парламентская газетавчера в 08:35
Известия

Правительство одобрило проект бюджета до 2023 года

Известиявчера в 08:52
ТАСС

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

ТАССвчера в 08:31
ПРАЙМ

Одобрены проекты бюджета ПФР, ФСС и ФОМС на 2021 год

ПРАЙМ15 сентября в 11:55

Девять пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще девять человек с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:18
42

Власти раздадут гранты на борьбу с кибербуллингом и фейками в соцсетях

Представитель Mail.ru Group (владеет крупнейшими российскими соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», несколькими мессенджерами и игровым подразделением) не стал комментировать, есть ли у компании разработки по направлениям, которым государство намерено выделять гранты.
РБКвчера в 04:01
1

Комиссия Госдумы обнаружила попытки вмешаться в региональные выборы

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила попытки повлиять на региональные выборы, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
Газета.Ruвчера в 15:39
18

Польша хочет арестовать диспетчеров, работавших при крушении Ту-154

Польша инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году, сообщила журналистам пресс-секретарь генеральной прокуратуры Эва Бялик.
РИА Новостивчера в 16:43

Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Известиявчера в 16:19
234

Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест

Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест Известный ученый-эколог Владимир Грачев, в свое время возглавлявший комитет по экологии Госдумы, оказался под следствием за покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Коммерсантъвчера в 15:20

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
282