Экономика
Комсомольская правдаКабмин одобрил проект федерального бюджета на 2021-2023 годы
В среду, 16 сентября, трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект одобрило проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2022-2023 годов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Буквально сегодня правительство одобрило федеральный бюджет и в том числе бюджет Фонда обязательного медицинского страхования.
— Татьяна Голикова, российский экономистРБК 11:19
с чего всё началось
Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.ТАСС08:31
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