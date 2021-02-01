Кабмин одобрил проект федерального бюджета на 2021-2023 годы
Смотрите также
В Рыбинске подозреваемый перед убийством двух девочек изнасиловал их
Канадский тренер Медведевой объяснил ее возвращение к Тутберидзе
СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой
Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 % в 2021 году
Екатерина Варнава и Александр Молочников впервые вместе вышли в свет
Apple повысила в России цены на гаджеты
Бой-реванш между Поветкиным и Уайтом планируется провести в Англии
Ураган «Салли» над югом США ослабел до тропического шторма
Четверо погибли при пожаре в наркологической клинике в Красноярске
Глава Башкирии остановил стройку 34-этажного дома в Уфе
Раскрыто содержание возможной предсмертной записки Тесака
Объем «серых» зарплат в России до конца года может вырасти на 30%
Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд: СМИ
РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года
Кабмин РФ обсудит проект федерального бюджета на три года 16 сентября
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Sony назвала цены на новую PlayStation
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
В среду, 16 сентября, трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект одобрило проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2022-2023 годов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
Буквально сегодня правительство одобрило федеральный бюджет и в том числе бюджет Фонда обязательного медицинского страхования.
С чего всё началось
Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год
Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
ТАССвчера в 08:31
Подробнее о событии