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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Кабмин одобрил проект федерального бюджета на 2021-2023 годы

В среду, 16 сентября, трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект одобрило проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2022-2023 годов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
Татьяна Голиковароссийский экономист
Буквально сегодня правительство одобрило федеральный бюджет и в том числе бюджет Фонда обязательного медицинского страхования.
С чего всё началось
ТАСС

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
ТАССвчера в 08:31
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Известия

Правительство одобрило проект бюджета до 2023 года

Известиявчера в 08:52
News.ru

Правительство РФ одобрило проект бюджета до 2023 года

News.ruвчера в 09:02
ИА Красная Весна

Одобрены проекты бюджетов основных фондов РФ на 2021 год

ИА Красная Весна15 сентября в 13:30
РИА Новости

Правительство одобрило проект бюджета на 2021-2023 годы

РИА Новостивчера в 08:32
ТАСС

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

ТАССвчера в 08:31
Парламентская газета

Кабмин одобрил проект бюджета на 2021 год

Парламентская газетавчера в 08:35
ПРАЙМ

Одобрены проекты бюджета ПФР, ФСС и ФОМС на 2021 год

ПРАЙМ15 сентября в 11:55

СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

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RT на русскомвчера в 10:10
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РБК18:35
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Новый Век15 сентября в 07:30
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Ведомостивчера в 07:26
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«Переводятся на онлайн-обучение»: Кожемяко – о коронавирусе в школах

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