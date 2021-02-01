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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Кабмин одобрил проект федерального бюджета на 2021-2023 годы

В среду, 16 сентября, трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект одобрило проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2022-2023 годов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
Татьяна Голиковароссийский экономист
Буквально сегодня правительство одобрило федеральный бюджет и в том числе бюджет Фонда обязательного медицинского страхования.
С чего всё началось
ТАСС

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
ТАСС08:31
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Известия

Правительство одобрило проект бюджета до 2023 года

Известия08:52
ИА Красная Весна

Одобрены проекты бюджетов основных фондов РФ на 2021 год

ИА Красная Веснавчера в 13:30
Парламентская газета

Кабмин одобрил проект бюджета на 2021 год

Парламентская газета08:35
РИА Новости

Правительство одобрило проект бюджета на 2021-2023 годы

РИА Новости08:32
ТАСС

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

ТАСС08:31
News.ru

Правительство РФ одобрило проект бюджета до 2023 года

News.ru09:02
ПРАЙМ

Одобрены проекты бюджета ПФР, ФСС и ФОМС на 2021 год

ПРАЙМвчера в 11:55

Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту ("О внесении изменений в главы 25(4) и 26 части второй Налогового кодекса РФ") говорится, что "реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет порядка 90 млрд рублей в год".
Интерфакс12:45
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КПРФ прокомментировала просьбу художника из США выкупить тело Ленина

Член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко посоветовал американскому художнику, обратившемуся к РФ с предложением выкупить тело Владимира Ленина, создать серию памятников Ленину и установить их на главных площадях американских городов.
РИА Новости09:54
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
RT на русском05:58
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Грызлов заявил о фактическом выходе Украины из соглашения по Донбассу

Украина фактически дезавуировала соглашение о дополнительных мерах по контролю за перемирием в Донбассе от 22 июля 2020 года, теперь весь комплекс допмер придется обсуждать заново, заявил полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
Взгляд.ру13:41
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъ13:40
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В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru00:37
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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Суд оставил в силе приговор экс-главе столичного ГСУ СК Дрыманову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор бывшему главе Главного следственного управления СК РФ по Москве Александру Дрыманову, осужденному на 12 лет колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС13:53
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