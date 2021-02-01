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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Кабмин одобрил проект федерального бюджета на 2021-2023 годы

В среду, 16 сентября, трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект одобрило проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2022-2023 годов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
Татьяна Голиковароссийский экономист
Буквально сегодня правительство одобрило федеральный бюджет и в том числе бюджет Фонда обязательного медицинского страхования.
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Известия

Правительство одобрило проект бюджета до 2023 года

Известиявчера в 08:52
News.ru

Правительство РФ одобрило проект бюджета до 2023 года

News.ruвчера в 09:02
ПРАЙМ

Одобрены проекты бюджета ПФР, ФСС и ФОМС на 2021 год

ПРАЙМ15 сентября в 11:55
РИА Новости

Правительство одобрило проект бюджета на 2021-2023 годы

РИА Новостивчера в 08:32
ТАСС

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

ТАССвчера в 08:31
ИА Красная Весна

Одобрены проекты бюджетов основных фондов РФ на 2021 год

ИА Красная Весна15 сентября в 13:30
Парламентская газета

Кабмин одобрил проект бюджета на 2021 год

Парламентская газетавчера в 08:35

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБК18:35
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Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русскомвчера в 10:10
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Глава Еврокомиссии поддержала создание аналога «акта Магнитского»

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала идею о создании в ЕС нового санкционного режима для введения рестрикций за нарушения прав человека, аналогичного «акту Магнитского» в США.
News.ruвчера в 05:18
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В США зафиксировали рост суточной смертности от COVID-19

Вашингтон, 17 сентября 2020, 02:53 — REGNUM В Соединенных Штатах зафиксирован рост суточной смертности от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, передает телеканал CNN со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.
REGNUM19:53

Ubisoft начала разработку эксклюзивных игр для виртуальной реальности

Эксклюзивные игры виртуальной реальности во вселенных Assassin’s Creed и Splinter Cell для Oculus будут разработанны Ubisoft’s Red Storm Entertainment, 16 сентября сообщили представители издательства во время мероприятия Facebook Connect.
ИА Красная Веснавчера в 15:33
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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