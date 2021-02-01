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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Кабмин одобрил проект федерального бюджета на 2021-2023 годы

В среду, 16 сентября, трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект одобрило проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2022-2023 годов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
Татьяна Голиковароссийский экономист
Буквально сегодня правительство одобрило федеральный бюджет и в том числе бюджет Фонда обязательного медицинского страхования.
С чего всё началось
ТАСС

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
ТАСС08:31
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Известия

Правительство одобрило проект бюджета до 2023 года

Известия08:52
News.ru

Правительство РФ одобрило проект бюджета до 2023 года

News.ru09:02
ПРАЙМ

Одобрены проекты бюджета ПФР, ФСС и ФОМС на 2021 год

ПРАЙМвчера в 11:55
РИА Новости

Правительство одобрило проект бюджета на 2021-2023 годы

РИА Новости08:32
ТАСС

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

ТАСС08:31
ИА Красная Весна

Одобрены проекты бюджетов основных фондов РФ на 2021 год

ИА Красная Веснавчера в 13:30
Парламентская газета

Кабмин одобрил проект бюджета на 2021 год

Парламентская газета08:35

СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака
Интерфакс14:35
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Как развивается расистский скандал с участием Неймара

Расистский скандал с участием форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара и защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса продолжает широко обсуждаться и обрастать подробностями, в связи с чем взять слово пришлось даже президенту Федерации футбола Франции (FFF) Ноэлю Ле Гре.
RT на русском11:53

Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный01:06
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Депутат Рады обнародовал схемы вывода средств на счета семьи Байдена

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал на пресс-конференции новые доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
Взгляд.ру05:30

Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс13:33
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Минфин допустил продажу евробондов при ослаблении фона вокруг Навального

14 сентября берлинская клиника «Шарите», где Навальный проходит лечение, сообщила, что пациенту стало намного лучше — он полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и уже может на время покидать больничную койку.
РБК14:01
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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