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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Кабмин одобрил проект федерального бюджета на 2021-2023 годы

В среду, 16 сентября, трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект одобрило проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2022-2023 годов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
Татьяна Голиковароссийский экономист
Буквально сегодня правительство одобрило федеральный бюджет и в том числе бюджет Фонда обязательного медицинского страхования.
С чего всё началось
ТАСС

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
ТАСС08:31
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Известия

Правительство одобрило проект бюджета до 2023 года

Известия08:52
News.ru

Правительство РФ одобрило проект бюджета до 2023 года

News.ru09:02
Парламентская газета

Кабмин одобрил проект бюджета на 2021 год

Парламентская газета08:35
РИА Новости

Правительство одобрило проект бюджета на 2021-2023 годы

РИА Новости08:32
ТАСС

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

ТАСС08:31
ИА Красная Весна

Одобрены проекты бюджетов основных фондов РФ на 2021 год

ИА Красная Веснавчера в 13:30
ПРАЙМ

Одобрены проекты бюджета ПФР, ФСС и ФОМС на 2021 год

ПРАЙМвчера в 11:55

Силуанов допустил возвращение России на зарубежный рынок заимствований

Министр финансов РФ Антон Силуанов полагает, что Россия сможет вновь начать продажу евробондов на рынке заимствований после того, как успокоится ситуация с отравлением политика Алексея Навального, то есть, когда утихнут санкционные настроения.
Долг.рф15:33
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Посольство России запросило у МИД Германии доступ к Навальному

Посольство России в Берлине направило запрос в министерство иностранных дел Германии об обеспечении консульского доступа к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, сообщает газета «Коммерсант».
Ведомости15:07
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МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется.
ToDay News Ufa09:45
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Лукашенко уволил посла в Латвии

«Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла республики Беларусь в Латвийской республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», — говорится в сообщении.
Ведомости15:27
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъ13:40
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