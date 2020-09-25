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Говорит Москва
Говорит Москва

Кабмин одобрил проект изменений в закон о прожиточном минимуме и МРОТ

Прожиточный минимум, определяемый в расчёте на календарный год, влияет на индексацию социальных пенсий.В источнике
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Росбалт

Зачем вам еда, если у вас нет денег?

Росбалтвчера в 10:12
RT на русском

В Госдуме прокомментировали проект изменений в закон о МРОТ

RT на русском25 сентября в 16:12
URA.Ru

Российские власти одобрили изменение прожиточного минимума

URA.Ru25 сентября в 09:09
ФАН

В Госдуме объяснили, как будут рассматривать проект о повышении МРОТ

ФАН25 сентября в 10:34
ТАСС

Трехсторонняя комиссия одобрила внесение в Госдуму законопроекта об изменении МРОТ

ТАСС25 сентября в 11:43
Известия

Правительство одобрило законопроект об изменении МРОТа с 2021 года

Известия25 сентября в 08:44
Московский Комсомолец

Кабмин одобрил законопроект об изменении МРОТ

Московский Комсомолец25 сентября в 09:38

МИД Сирии назвал незаконной оккупацией присутствие США и Турции

Дамаск сделает все возможное в соответствии с международным правом для того, чтобы положить конец незаконной оккупации части своих территорий со стороны Турции и США, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.
МИД Сирии назвал незаконной оккупацией присутствие США и Турции
Интерфакс18:26
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В отличие от адаптеров Nvidia, видеокарты AMD Radeon нового поколения можно будет купить после анонса

Учитывая ситуацию с доступностью карт RTX 3000, если AMD выпустит достойные продукты и предложит их в достаточном количестве по нормальным ценам, немало пользователей, желавших купить RTX 3080 или RTX 3070, могут перейти на сторону AMD.
В отличие от адаптеров Nvidia, видеокарты AMD Radeon нового поколения можно будет купить после анонса
iXBT.com25 сентября в 08:37
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Предложено решение для создания квантовой памяти в полупроводниках

Запутанность электрона (пурпурная сфера) с ядром атома вещества в представлении художника (Иллюстрация Peter Allen) Группа учёных из Чикагского университета разработала теорию и поставила эксперимент, в ходе которого удалось создать контролируемый субатомный элемент квантовой памяти.
3DNewsвчера в 05:57

От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известия20:40
11

Американские F-15 не смогли повторить трюк российского Су-30 - пилот испугался

Пилот американского истребителя F-15 попытался повторить уникальный трюк российского истребителя Су-30, однако, вопреки попытке сделать что-либо похожее, пилот попросту испугался, отказавшись приближаться на более близкое расстояние к другому военному самолёту с открытой рампой.
Avia.pro18:29
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