В Хабаровске 16 домов и школа остались без тепла из-за аварии

«22 декабря 2020 года в 01:50 в г. Хабаровске в районе ул. Бурейская, 10 из-за повреждения на теплотрассе без горячей воды и отопления остались 16 многоквартирных домов, одно дошкольное и одно общеобразовательное учреждения», — заявили в ведомстве.