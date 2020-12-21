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Кабмин одобрил проект соглашения о предоставлении кредита Белоруссии на $1 млрд

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Кабмин одобрил проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита на $1 млрд в 2020-2021 гг. Это следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Российская сторона предоставит кредит Белоруссии несколькими траншами.В источнике
С чего всё началось
«Поручить Минфину России совместно с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российский Федерации указанное соглашение»,— указано в распоряжении
.
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