Газета.RuКабмин одобрил проект закона о создании благоприятных условий для переезда компаний в РФПравительство одобрило законопроект о формировании условий для тех компаний, которые захотят перебраться в РФ.Газета.RuКабмин намерен привлечь зарубежные предприятия к переходу под российскую юрисдикцию.Экономика сегодняПо его словам, внешнее управление фирмами не является эффективным.Газета.RuОднако переезд будет осуществляться в специальные административные районы.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЭкономика сегодняПодробнее о событииКабмин создаст благоприятные условия для переезда зарубежных компаний в РоссиюЭкономика сегодня07:35Кабмин одобрил проект закона о создании благоприятных условий для переезда компаний в РФГазета.Ru07:10В России одобрили проект о создании благоприятных условий для переезда компаний в странуРИА Новости06:31Показать все источникиОценить21Поделиться