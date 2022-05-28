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Кабмин одобрил проект закона о создании благоприятных условий для переезда компаний в РФ

Правительство одобрило законопроект о формировании условий для тех компаний, которые захотят перебраться в РФ.
Газета.Ru
Кабмин намерен привлечь зарубежные предприятия к переходу под российскую юрисдикцию.
Экономика сегодня
По его словам, внешнее управление фирмами не является эффективным.
Газета.Ru
Однако переезд будет осуществляться в специальные административные районы.
Экономика сегодня

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Кабмин создаст благоприятные условия для переезда зарубежных компаний в Россию
Экономика сегодня07:35
Кабмин одобрил проект закона о создании благоприятных условий для переезда компаний в РФ
Газета.Ru07:10
В России одобрили проект о создании благоприятных условий для переезда компаний в страну
РИА Новости06:31
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