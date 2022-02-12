Как сообщает пресс-служба правительства России, туда будет включён земельный участок, расположенный в посёлке Видяево, а также часть акватории порта Мурманск, где планируется построить морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа.
"Сегодня Госдеп приказал американским сотрудникам посольства, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, покинуть страну в связи с продолжающими поступать сообщениями о наращивании военного присутствия России на границе с Украиной, что указывает на возможность значительных военных действий", — говорится в посте.
Президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля, пишет газета Politico со ссылкой на информированные источники.
Решение по делу о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийские игры будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля, сообщается в релизе Спортивного арбитражного суда (CAS).
Военные инструкторы Британии, отправленные на Украину для обучения местных военнослужащих обращению с поставленными Лондоном противотанковыми управляемыми ракетами, начнут покидать республику 12–13 февраля, сообщил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи вещательной корпорации BBC.