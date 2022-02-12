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Кабмин одобрил расширение границ ТОР «Столица Арктики» в Мурманской области

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Правительство РФ одобрило расширение границ территории опережающего развития «Столица Арктики» в Мурманской области.
ГТРК Мурман
Как сообщает пресс-служба правительства России, туда будет включён земельный участок, расположенный в посёлке Видяево, а также часть акватории порта Мурманск, где планируется построить морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа.
Северпост
Проект планируется реализовать в 2022-2023 годах.
ПРАЙМ
Уточняется, что проект позволит создать инфраструктуру для перегрузки СПГ, идущего на экспорт в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
ПРАЙМ

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Границы ТОР «Столица Арктики» расширили в Мурманской области
Би-порт07:13
Кабмин одобрил расширение ТОР «Столица Арктики» в Мурманской области
RT на русском03:34
Мишустин одобрил расширение «Столицы Арктики», проект может принести Мурманской области почти 6 млрд рублей
Московский Комсомолец Мурманск05:07
Кабмин согласовал расширение ТОР «Столица Арктики» в Мурманской области
Аргументы и Факты - Мурманск06:05
Правительство одобрило расширение ТОР «Столица Арктики»
Российская газета02:56
Кабмин одобрил расширение границ ТОР «Столица Арктики» в Мурманской области
ТАСС02:08
Правительство одобрило расширение границ территории опережающего развития «Столица Арктики» в Мурманской области
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