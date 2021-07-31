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Кабмин одобрил расширение границ трех территорий опережающего развития в Приморье и ЕАО

Правительство РФ одобрило расширение границ трех территорий опережающего развития (ТОР) в Приморском крае и Еврейской автономной области.
ТАСС
Кабмин также утвердил постановление о расширении границ приморской ТОР "Нефтехимический", где будет построен газопровод.
ТАСС
На предприятии будет создано более 1 500 рабочих мест.
Говорит Москва
В правительстве оценивают, что объем частных инвестиций в производство составит порядка 1 млрд рублей.
ТАСС

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Кабмин одобрил расширение границ ТОР в двух регионах

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