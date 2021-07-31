ТАССКабмин одобрил расширение границ трех территорий опережающего развития в Приморье и ЕАОПравительство РФ одобрило расширение границ трех территорий опережающего развития (ТОР) в Приморском крае и Еврейской автономной области.ТАССКабмин также утвердил постановление о расширении границ приморской ТОР "Нефтехимический", где будет построен газопровод.ТАССНа предприятии будет создано более 1 500 рабочих мест.Говорит МоскваВ правительстве оценивают, что объем частных инвестиций в производство составит порядка 1 млрд рублей.ТАССЧитать далееСвернутьKonkurent.ruKonkurent.ruЦентральная Служба НовостейФАНПодробнее о событииКабмин одобрил расширение границ ТОР в двух регионахФАН02:35Правительство России одобрило документ о расширении границ ТОР в Приморском крае и ЕАОSNG.Todayвчера в 05:35Мишустин подписал распоряжение о расширении границ ТОР в Приморском крае и ЕАОSng.fmвчера в 06:05Правительство одобрило расширение границ ТОР в Приморье и ЕАОСенсаций.Нетвчера в 05:55Власти одобрили расширение границ ТОР в Приморье и Еврейской АООбщественное телевидение Россиивчера в 08:46Правительство одобрило расширение ТОР в Приморье и ЕАО за счёт включения новых земельных участковПРАЙМвчера в 03:34Кабмин одобрил расширение границ трех территорий опережающего развития в Приморье и ЕАОТАССвчера в 02:37Показать ещёОценить5Поделиться