Общество
Газета.RuКабмин одобрил удвоение минимального пособия на первого ребенка
Правительство России одобрило проект об удвоении минимального ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в регионах РФ и в городе Байконуре. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство одобрило выделение средств на увеличение пособия по уходу за ребенком
Rambler News Service04:46
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Гаджеты
Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra подешевели в России
В среднем, скидки на модели Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra доходят до 10 тыс. рублей, что не может не радовать.
The GEEK вчера в 09:59
Финансы
Ставки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума
Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 11:24
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост 03 июня в 04:15
Религия
Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу
В субботу перед праздником Пятидесятницы Православная Церковь совершает вселенское поминовение всех в вере почивших православных христиан.
Православие в Татарстане 05:09
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Финансы
Курс рубля укрепился к доллару и евро
Доллар США подешевел на 34 копейки. За него сегодня предлагают 68,82 рубля.
Ньюс-НН 07:29
Происшествия
В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину
Санкт-Петербург, 5 июня 2020, 14:54 — REGNUM Петербургские спасатели смогли вытащить на берег одну из двух девушек, которые оказались по неизвестным причинам в холодных водах Невы у Володарского моста.
REGNUM 07:54
Экономика
Сбербанк может купить долю в Ozon
Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Общество
Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара
В определенном смысле китайский инструмент борьбы с американским финансовым супероружием в виде доллара отражает как в капле воды способность пекинских стратегов комбинировать, казалось бы, совершенно противоположные вещи, такие как одну из древних форм денег и высокую технологию, находящуюся на переднем крае развития криптографии, кибернетики и финансов.
РИА Новости 01:00
Политика
В Москве арестовали Николая Платошкина
Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
Общество
Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧП в Норильске
ПолитРоссия 07:57
Экономика
«Уральские авиалинии» получили второй льготный кредит
Уралинформбюро 06:24
Политика
Фетисов поблагодарил Бога за то, что его дочь учится в США
ФАН вчера в 19:59
Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
Шоу-бизнес
Кирилл Андреев из «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в молодости имел роман с Жанной Фриске.
Культуромания вчера в 12:40
Кино
Следующим фильмом режиссера «Солнцестояния» будет «кошмарная комедия»
Что касается продолжительности будущего фильма, то тягу к крупной форме Астер продемонстрировал еще в конце прошлого года, выпустив режиссерскую версию «Солнцестояния», которая длится почти три часа.
Кinomania 06:44
Общество
Глава Роспотребнадзора официально пообещала новую пандемию
Ранее Анна Попова сообщала, что в России не будет единой вакцины для всех граждан.
Кавказ Пост вчера в 12:12
Происшествия
Московский суд заочно арестовал создателя бренда из 1990-х «Довгань»
В Москве заочно арестовали создателя популярного в 1990-х бренда «Довгань» Германа Лиллевяли.
РБК 05:35
Здоровье
Ещё 330 случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области
Увеличилось число летальных случаев - за сутки от коронавируса умерли еще трое жителей Нижегородской области.
Kursk.com 05:27
Экономика
В Госдуму внесён законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых
Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который позволяет самозанятым и индивидуальным предпринимателям брать ипотечные каникулы на равных условиях.
RT на русском вчера в 11:36
Космос
О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые
Отмечается, что вероятное снижение устойчивости вестибулярного аппарата у женщин на фоне menses (месячных — прим. ред. РИА LIVE24) нужно учитывать при полетах на МКС, Луну и Марс женщин-астронавтов в составе экипажа.
Live24 вчера в 02:16
Экономика
Урбанисты предсказали закрытие почти 30% всех точек сферы услуг в Москве
При сохранении текущих мер поддержки бизнеса в Москве до конца лета рискуют закрыться почти 9 тыс. компаний сферы услуг, годовая выручка которых превышает 60 млрд руб. Такой прогноз в исследовании Московского центра урбанистики называется базовым и самым вероятным.
РБК 04:00
Происшествия
Следователь попросил арестовать гендиректора РВК
Следствие попросило суд арестовать гендиректора "Российской венчурной компании" Александра Повалко, сообщил через пресс-службу РВК его адвокат Георгий Антонов.
Интерфакс 06:28
Общество
Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске
Миллиардер Михаил Прохоров считает, что призывы к смене собственника «Норникеля» и национализации компании – это серьезная угроза для всех частных компаний в России.
Ведомости 04:51
Армия и оружие
Китай заявил, что решит проблему противостояния на границе с Индией
Китай намерен решить проблему противостояния с Индией на линии разграничения, заявил пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан 5 июня, сообщает индийский телеканал NDTV.
ИА Красная Весна 07:36
Экономика
Хазин жестко раскритиковал антикризисный план
Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт вчера в 13:23