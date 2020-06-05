Общество

Газета.RuГазета.RuКабмин одобрил удвоение минимального пособия на первого ребенка

Правительство России одобрило проект об удвоении минимального ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в регионах РФ и в городе Байконуре. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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Правительство РФ одобрило удвоение минимального пособия на первого ребенка

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