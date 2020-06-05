Общество

Газета.RuГазета.RuКабмин одобрил удвоение минимального пособия на первого ребенка

Правительство России одобрило проект об удвоении минимального ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в регионах РФ и в городе Байконуре. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
О положительном решении правительства РФ в отношении проекта распоряжения по удвоению размера минимального пособия по уходу за ребенком во всех субъектах РФ и в городе Байконур сообщается на сайте
кабмина.
Южный Федеральный05:44

Подробнее о событии

Правительство РФ одобрило удвоение минимального пособия на первого ребенка

Народные новости07:24

Размер минимального пособия на первого ребенка в России станет выше

VSE42.RU05:38

Кабмин одобрил удвоение минимального пособия на первого ребенка

Газета.Ru04:29

Правительство одобрило выделение средств на увеличение пособия по уходу за ребенком

Rambler News Service04:46

Минимальное пособие по уходу за первым ребёнком увеличится в два раза

Парламентская газета04:41

Правительство РФ одобрило удвоение минимального пособия на первого ребенка

ФАН05:32

Правительство одобрило удвоение минимального пособия на первого ребенка

РИА Новости04:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества

"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
2,9K
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

РИА Новости 05:44
847
Политика

Путин одобрил закрепление в Конституции нормы о защите животных

Закрепление в Конституции РФ нормы об ответственном обращении с животными, о защите окружающей среды "позволит нам чувствовать себя цивилизованными".
Российская газета 09:17
Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Политика

Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата

Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Энергетика

Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
18
Авто

GAC хочет расширить линейку моделей в России

Компания GAC в перспективе планирует расширить свой модельный ряд в России одним или даже несколькими седанами.
Автоновости дня 01:14
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
3,4K
Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru вчера в 11:32
2K
Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
3,4K
Происшествия

В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину

Санкт-Петербург, 5 июня 2020, 14:54 — REGNUM Петербургские спасатели смогли вытащить на берег одну из двух девушек, которые оказались по неизвестным причинам в холодных водах Невы у Володарского моста.
REGNUM 07:54
13
Шоу-бизнес

Билли Айлиш рассказала о том, что никогда не чувствовала себя желанной

Американская певица Билли Айлиш рассказала журналу British GQ о том, что никогда не чувствовала себя привлекательной для мужчин.
Pravda.Ru 06:44
1
Политика

В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»

В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
60
Происшествия

Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании

Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга — не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:09
299
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
1,2K
Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
142
Кино

Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов

Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни.
Российская газета 07:13
916
Экономика

ЦБ отложил продажу банка «ФК Открытие» из-за коронавируса

Банк России перенесет продажу банка "ФК Открытие" с осени 2021 года, реалистичным сроком для сделки регулятор считает 2022 год, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Интерфакс 08:55
Космос

«Роскосмос» оценил вероятность столкновения Земли с астероидом

РИА Новости 08:46
Политика

Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»

«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
Национальная служба новостей 00:54
43
Происшествия

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
305
Общество

Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
RT на русском 04:42
91
Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр 03 июня в 07:48
198
Происшествия

В Иркутской области ликвидируют возгорание на нефтяной скважине

Известия 08:41
4
Общество

Борис Титов призвал разрешить корпоративы для спасения шоу-бизнеса

Борис Титов призвал власти России разрешить проведение корпоративов.
Дни24 05:00
56
Экономика

«Уральские авиалинии» получили второй льготный кредит

Уралинформбюро 06:24
Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
19
Общество

Жители России 5 июня смогут увидеть полутеневое лунное затмение

Москва, 5 июня 2020, 09:14 — REGNUM Сегодня, 5 июня, вечером жителя России смогут наблюдать полутеневое лунное затмение, сообщается на сайте Московского планетария.
REGNUM 02:14
3
Политика

Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии

Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп».
RT на русском 09:22
Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
2,1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное