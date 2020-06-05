с чего всё началось

Правительство России одобрило проект об удвоении минимального ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в регионах РФ и в городе Байконуре. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Политика Путин одобрил закрепление в Конституции нормы о защите животных Закрепление в Конституции РФ нормы об ответственном обращении с животными, о защите окружающей среды "позволит нам чувствовать себя цивилизованными".

Общество Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.

Политика Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.

Энергетика Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. 18

Авто GAC хочет расширить линейку моделей в России Компания GAC в перспективе планирует расширить свой модельный ряд в России одним или даже несколькими седанами.

Политика Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году. 3,4K

Происшествия В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину Санкт-Петербург, 5 июня 2020, 14:54 — REGNUM Петербургские спасатели смогли вытащить на берег одну из двух девушек, которые оказались по неизвестным причинам в холодных водах Невы у Володарского моста. 13

Политика В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2» В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости. 60

Кино Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни. 916

Экономика ЦБ отложил продажу банка «ФК Открытие» из-за коронавируса Банк России перенесет продажу банка "ФК Открытие" с осени 2021 года, реалистичным сроком для сделки регулятор считает 2022 год, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Общество Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади. 91