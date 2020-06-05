Общество
Газета.RuКабмин одобрил удвоение минимального пособия на первого ребенка
Правительство России одобрило проект об удвоении минимального ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в регионах РФ и в городе Байконуре. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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Правительство поддержало проект об удвоении минимального пособия на первого ребенка
Южный Федеральный05:44
Правительство одобрило выделение средств на увеличение пособия по уходу за ребенком
Rambler News Service04:46
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На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
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Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко.
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Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
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Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
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Коммерсантъ 04:10
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Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель
Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
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Урбанисты предсказали закрытие почти 30% всех точек сферы услуг в Москве
При сохранении текущих мер поддержки бизнеса в Москве до конца лета рискуют закрыться почти 9 тыс. компаний сферы услуг, годовая выручка которых превышает 60 млрд руб. Такой прогноз в исследовании Московского центра урбанистики называется базовым и самым вероятным.
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По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
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Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
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Ученые пришли к выводу, что недорогой и популярный препарат, который используется для лечения симптомов расстройства желудка, может быть эффективен в борьбе против COVID-19 при условии, что пациенту не требуется госпитализация и интенсивная терапия.
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Эпидемия коронавируса COVID-19 в России достигла плато, но при планировании массовых мероприятий необходимо соблюдать меры безопасности, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
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Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
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