Правительство России одобрило проект об удвоении минимального ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в регионах РФ и в городе Байконуре. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Транспорт В России могут ввести онлайн-тахографы В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы. 133

Происшествия Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому. 18

Общество Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать. 2,4K

Общество Николая Платошкина посадили под домашний арест "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства. 3,4K

Технологии Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается. 315

Здоровье В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19 НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. 190

Общество В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Общество Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий». 99

Кино В сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза может появиться Бэйн Исполнитель роли дворецкого Альфреда в новом "Бэтмене", актер Энди Серкис рассказал, что картина Мэтта Ривза станет самой мрачной интерпретацией истории о Темном рыцаре. 5

Футбол Семак отреагировал на информацию об интересе клубов Серии А к Азмуну Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию об интересе итальянских клубов к нападающему Сердару Азмуну.

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,5K

Общество Церемония прощания с Джорджем Флойдом прошла в Миннеаполисе Церемония прощания с погибшим в результате действий полиции афромериканцем Джорджем Флойдом прошла в Миннеаполисе, трансляцию события вел телеканал ABC News. 2

Общество В Тульской области выявили еще 110 случаев коронавируса По данным на 4 июня, в регионе выявлено еще 110 случаев COVID-19. Общее число зараженных достигло уже 4293 человек. 6