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Газета.RuГазета.RuКабмин одобрил удвоение минимального пособия на первого ребенка

Правительство России одобрило проект об удвоении минимального ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в регионах РФ и в городе Байконуре. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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Размер минимального пособия на первого ребенка в России станет выше

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